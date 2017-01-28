Tüm şarkıları biliyorum diyorsanız ve bilmediğiniz şarkı olmadığını düşünüyorsanız bu oyun tam size göre. Dekundo, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir müzik oyunudur.

Can sıkıntınızı alacak bir oyun olarak karşımıza çıkan Dekundo'da şarkıları tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Onlarca kategoriden yüzlerce şarkının yer aldığı oyunda 10 saniyelik kesitler dinliyor ve şarkının kime ait olduğunu bilmeye çalışıyorsunuz. Beyninizi bir hayli zorlayacak olan Dekundo'da hem eğleniyor hemde şarkı dağarcığınızı geliştirebiliyorsunuz. Yerli ve yabancı şarkıların yer aldığı oyunda aldığınız puanlara göre de liderlik tablosundaki sıraya yerleşiyorsunuz. Her oyunda karşınıza 5 farklı şarkı geliyor ve şarkıları doğru tahmin etme sürenize göre puan alıyorsunuz. Oynanışı oldukça kolay ancak tahmin etmesi zor olan Dekundo'yu mutlaka denemelisiniz. Şarkılara aşık biriyseniz bu oyun tam size göre diyebiliriz.

Oyunda isterseniz arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Facebook hesabınızla giriş yaptığınız zaman arkadaş listeniz otomatik olarak yükleniyor ve dilediğiniz arkadaşınızla düello yapabiliyorsunuz. Dekundo oyununu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda rastgele aralıklarla etkinlikler düzenleniyor ve bu etkinliklere katılım sağlayarak çeşitli ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz.

Dekundo oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.