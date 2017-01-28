Dekundo, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir şarkı tahmin etme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Şarkı dağarcığınızı zorlayan bir oyun olarak Dekundo ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Onlarca kategoriden yüzlerce şarkının yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan Dekundo, eğlenceli vakitler geçirmenizi ve can sıkıntınızın geçmesini sağlıyor. Oynanışı oldukça kolay olan Dekundo'da dinlediğiniz şarkıların kime ait olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Beyninizi bir hayli zorlayan ve sürekli olarak düşünmenizi sağlayan oyun ile eğlenceli vakitler geçiriyorsunuz. Yerli ve yabancı şarkıların yer aldığı Dekundo'yu isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve kimini daha çok şarkı bildiğini kanıtlamak için Dekundo oyununu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca Dekundo, şarkı söylemeyi sevenlerin oldukça hoşuna gidecek.

Bilgi yarışı oyunların tarzında bir teması bulunan oyunda her etapta karşınıza 5 soru geliyor ve 10 saniye boyunca dinlediğiniz şarkıları tahmin ediyorsunuz. Oynanışı oldukça basit olan Dekundo'yu mutlaka denemelisiniz. Facebook arkadaşlarınıza karşı da oynayabileceğiniz Dekundo sizleri bekliyor.

Dekundo oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.