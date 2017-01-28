?     Geri Bildirim
Dekundo
TamindirMobilOyunlarBulmacaDekundo - IOS Için Şarkı Tahmin Etme Oyunu

Dekundo

(iOS)
Dekundo İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dekundo
Dekundo
Dekundo
Dekundo

Şarkıları dinleyerek tahmin etmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Dekundo, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir şarkı tahmin etme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Şarkı dağarcığınızı zorlayan bir oyun olarak Dekundo ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Onlarca kategoriden yüzlerce şarkının yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan Dekundo, eğlenceli vakitler geçirmenizi ve can sıkıntınızın geçmesini sağlıyor. Oynanışı oldukça kolay olan Dekundo'da dinlediğiniz şarkıların kime ait olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Beyninizi bir hayli zorlayan ve sürekli olarak düşünmenizi sağlayan oyun ile eğlenceli vakitler geçiriyorsunuz. Yerli ve yabancı şarkıların yer aldığı Dekundo'yu isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve kimini daha çok şarkı bildiğini kanıtlamak için Dekundo oyununu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca Dekundo, şarkı söylemeyi sevenlerin oldukça hoşuna gidecek.

Bilgi yarışı oyunların tarzında bir teması bulunan oyunda her etapta karşınıza 5 soru geliyor ve 10 saniye boyunca dinlediğiniz şarkıları tahmin ediyorsunuz. Oynanışı oldukça basit olan Dekundo'yu mutlaka denemelisiniz. Facebook arkadaşlarınıza karşı da oynayabileceğiniz Dekundo sizleri bekliyor.

Dekundo oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dekundo için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Turuncumavi Web Tasarım Ajansı
Dekundo QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  2. Criminal Case
    Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
  3. 2048
    2048iPhone ve iPad için 2048 Sayı Oyunu
  4. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  5. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu

Dekundo Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster