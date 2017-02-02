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Denuvo, Korsanlar Karşısında Teslim Bayrağını Çekti

Denuvo, Korsanlar Karşısında Teslim Bayrağını Çekti

Geçtiğimiz sene korsan oyun sektörüne büyük bir yumruk indiren Denuvo birçok hit oyunun kırılmasını ve illegal yoldan dağıtılmasını engellemişti. Hatta Denuvo telif hakkı koruma sistemi nedeniyle en büyük oyun kırma ekiplerinden olan 3DM havlu atarak oyun kırmaya ara vereceğini duyurmuştu. Fakat bu durum farklı korsan grupların hevesini kırmaya yetmedi ve geçtiğimiz hafta çıkış yapan Resident Evil 7, çıkışının 5 gün ardından CPY tarafından kırıldı ve Resident Evil 7 torrent siteleri üzerindeki yerini aldı.

Bu durum üzerine Denuvo bir açıklama yaparak konuyu izah etmeye çalıştı. Denuvo'nun pazarlama direktörü olan Thomas Goebl şu sözleri söylüyor:

"Lütfen bizim anti-korsan çözümümüzü kırılamaz bir çözüm yerine zor kırılabilir bir çözüm olarak konumlandırdığımızı dikkate alın. Şu ana kadar sadece tek bir korsan grubu Denuvo anti-korsan korumasını kırmayı başardı. 

Her zaman olduğu gibi anti-korsan teknolojimizi gelecek sürümlerinde güvenlik güncellemeleri yapabilmek adına geliştirmeye devam ediyoruz. Son yaşanan kırılma olayını inceleyip öğrenerek aynı yolu izlemeye devam edeceğiz. Resident Evil 7'nin çıkışından kısa bir süre sonra kırıldığı doğrudur. Fakat daha önceden çıkan korumasız oyunların aynı gün kırıldığı düşünülürse bizim koruma teknolojimizin fark yarattığı ortadadır. "

Denuvo'nun koruma teknolojisi daha önceden DOOM gibi oyunlarda da etkisiz hale getirilebilmişti. Bu iş için DOOM'un demosundan faydalanılmıştı. Aynı durumun Resident Evil 7 için de geçerli olması muhtemel; çünkü Resident Evil 7 çıkmadan önce oyunun demo sürümü yayınlanmıştı.

Görünen o ki Denuvo geçtiğimiz senelerde olduğu gibi oyunların kırılmasını "mutlak" olarak engelleyen bir konumda değil. Bu da oyun geliştiricilerini tatmin edici online içerikler üretmeye itebilir.

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Resident Evil 7
Resident Evil 7 Korku Oyunu

Resident Evil 7 İncelemesi

19 Yaşındaki Hacker Denuvo'yu Yenmeyi Başardı

Resident Evil 7 Torrente Yenik Düştü!

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Yazar: - 02.02.2017

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