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Denuvo'ya Bir Tokat da Hackerlardan!

Denuvo'ya Bir Tokat da Hackerlardan!

Son günlerde bir hayli zor zaman geçiren Denuvo telif hakları koruma sistemine bir tekme de hackerlardan geldi. Geçtiğimiz iki sene içinde korsan oyun piyasasının kökünü kazıyan Denuvo, başarılı kopya koruma teknolojisi sayesinde 3DM gibi ünlü oyun kırma gruplarını canından bezdirmiş ve oyunların kırılmasını engellemişti. Fakat Denuvo 2016'nın 2. yarısında ve bu sene büyük çatlaklar vermeye başlamıştı. Geçtiğimiz senenin en başarılı oyunları arasında yer alan DOOM kırılmış ve torrent üzerinden paylaşılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Resident Evil 7 çıkışının 5 gün ardından CPY tarafından kırılmıştı, birkaç gün önce de Battlefield 1 yine CPY tarafından kırıldı ve torrente düştü.

Denuvo'nun itibarı art arda kırılan oyunlarla giderek düşerken firmanın hacklenmesi bu olaylara tuz biber oldu. Düzenlenen hack saldırısında şirket içi e-postaların haricinde ünlü oyun firmalarıyla yazışmalar da ortaya çıktı. Bu firmalardan olan Capcom, Denuvo ile iletişim kurabilmek için Japonya'da bir iletişim noktaları olup olmadığını sormuş. E-postalar arasında dikkat çeken bir diğer e-posta da Google'dan Jan Newger'in e-postası. Google güvenlik ekibinde yer alan Jan Newger, Denuvo'nun mevcut yazılımlara nasıl entegre edilebileceğini soruyor. Bu yazışmaların yanısıra binlerce oyuncudan gelen ve sert küfürler içeren e-postalar bulunmakta. Kızgın oyuncular, Denuvo'yu korsan oyunları engellemekle suçlayıp ağızlarına geleni söylemekteler.

Hack saldırısı sonucunda Denuvo'nun müşteri destek yazışmalarının arşivlendiği 11 MB boyutundaki bir txt dosyası da keşfedilmiş. Oyun kırma grupları sızdırılan bilgileri faydalarına kullanabilmek için analiz etmeye devam ederken kendi bilgilerini bile korumakta güçlük yaşayan Denuvo'nun oyunların telif haklarını korumaya nasıl devam edeceği merak konusu.

Resident Evil 7 Torrente Yenik Düştü!

Battlefield 1 Torrente Düştü!

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Yazar: - 07.02.2017

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