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Derdini Anlatamayan Tüketici Kamyonuyla Elektronik Mağazasına Daldı

aldığı cep telefonu bozuk çıkan çılgın tüketici

Elektronik perakende mağazasından aldığı cep telefonu bozuk çıkan kızgın tüketici, derdini mağaza görevlilerine anlatamayınca toz deterjan yüklü kamyonuyla mağazaya girdi.

Telefondaki sorunun giderilememesi üzerine sinirlenen tüketici, dışarıda park ettiği kamyonuyla mağazaya daldı. Olay bugün İzmit’te meydana geldi. Telefonu arızalanan tüketici, önce kamyonuyla cihazı aldığı mağazaya gitti. Mağazada, telefonunu gösterdiği ve sıkıntısını açıklamaya çalıştığı mağaza görevlileriyle tartışan adam daha sonra dışarı çıkıp aracını çalıştırdı ve sonra kamyonu mağazaya doğru sürerek kokpitten aşağı atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparak durdu ancak olay esnasında içeride bulunanlar büyük panik yaşadılar. Tüm mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kamyon sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın alışıla gelmedik olması nedeniyle bomba uzmanları ve K9 köpekle bomba tarama timi de olay yerine intikal ederek gerekli aramaları gerçekleştirdiler. Tedavisi devam eden sinirli tüketicinin gözaltına alınacağı öğrenildi. Daha önce de Fransa'da benzer bir olay Apple dükkanında yaşanmış, sinirli bir tüketici dükkandaki tüm cihazları kırımıştı. 

Sinirli Tüketici Apple Store’da iPhone ve iPad’leri Parçaladı

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Yazar: - 07.01.2017

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