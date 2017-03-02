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Dersimiz YGS
TamindirMobilEğitimDersimiz YGS - Android Için YGS Hazırlık Uygulaması

Dersimiz YGS

Dersimiz YGS İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dersimiz YGS
Dersimiz YGS
Dersimiz YGS
Dersimiz YGS
Dersimiz YGS

Dersimiz YGS uygulaması ile sınava bulunduğunuz her yerden kolayca hazırlanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Dersimiz YGS uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden YGS’ye kolayca çalışabilirsiniz.

Matematik, Geometri, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Coğrafya ve Tarih konularını kapsayan YGS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik geliştirilen Dersimiz YGS uygulaması, tüm derslere ait konuları kavrayabilmeniz için konu anlatımlarını sizlere sunuyor. Oldukça modern ve rengarenk bir tasarıma sahip olan uygulamada, ilgili dersi seçtikten sonra o derse ait tüm konuları listelenmiş bir biçimde görebilirsiniz.

Bilmeniz gereken başlıklar üzerinde durulan ve bu sayede nokta atışıyla ders çalışabileceğiniz Dersimiz YGS uygulamasında, sınava kalan zamanı görebileceğiniz bir YGS sayacı da bulunuyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • YGS sayacı ile kalan zamanı görebilme,
  • Kategorilendirilmiş görünüm,
  • İnternet bağlantısı olmadan kullanabilme,
  • Konu anlatımları ve örnekler.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
BesApps
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