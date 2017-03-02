Dersimiz YGS uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden YGS’ye kolayca çalışabilirsiniz.

Matematik, Geometri, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Coğrafya ve Tarih konularını kapsayan YGS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik geliştirilen Dersimiz YGS uygulaması, tüm derslere ait konuları kavrayabilmeniz için konu anlatımlarını sizlere sunuyor. Oldukça modern ve rengarenk bir tasarıma sahip olan uygulamada, ilgili dersi seçtikten sonra o derse ait tüm konuları listelenmiş bir biçimde görebilirsiniz.

Bilmeniz gereken başlıklar üzerinde durulan ve bu sayede nokta atışıyla ders çalışabileceğiniz Dersimiz YGS uygulamasında, sınava kalan zamanı görebileceğiniz bir YGS sayacı da bulunuyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: