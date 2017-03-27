FPS ve Aksiyon RPG türlerini harmanlayan ve ortaya başarılı bir iş çıkarmayı başaran Destiny, 2014 yılında piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük ses getirmişti. Bugün Bungie tarafından yayınlanan yeni bir görselle Destiny 2, duyuruldu.

Xbox'a özel oyunlar arasından açık ara en sevilen oyunların birkaçını bünyesinde barındıran Halo serisi Bungie tarafından geliştiriliyordu. Microsoft'un aldığı bir karardan sonra geliştirici stüdyo değişikliğine gidilmiş ve görev 343'e verilmişti. Bu değişiklikten sonra Bungie de Activision ile anlaşma imzalayarak Destiny'nin geliştirilmesi için kolları sıvamıştı. Aksiyon RPG elementleri ile bizlere başarılı bir FPS deneyimi yaşatan Bungie, devam oyunun sinyallerini çok daha önceden vermişti.

Bir sene öncesinde çıkan ilk haberlerde, Bungie'nin 2017'de çıkmak üzere bir Destiny oyunu geliştirdiği iddia edilse de bunun pek mümkün olmadığı söylenmişti. Fakat resmi açıklamaya kadar geçen bu sürede, Destiny 2'nin ayak sesleri daha da artmıştı. Twitter üzerinden yayınladığı bir görselle bu tartışmalara son noktayı koyan Bungie, Destiny 2'nin gelmekte olduğunu kesinleştirdi.

Henüz oyuna dair hemen aşağıda görebileceğiniz görselden ötesi elimizde yok. Yine de bir görselle yapılan bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden, ayrıntılı bilgilerin ya da bir videonun daha gelmesi bekleniliyor. O zamana kadar da bu görselle yetinmekten başka çaremiz görünmüyor:

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