Destiny 2'nin Çıkış Tarihi İlk Videoyla Belli Oldu

Bungie, yayınladığı bir videoyla birkaç gün önce duyurduğu yeni oyunu Destiny 2'ye dair ilk ayrıntıları verdi. Oyunun çıkış tarihini de açıkladı.

Xbox'a özel oyunlar arasında olan Halo serisi de Bungie tarafından geliştiriliyordu. Microsoft'un aldığı bir karardan sonra geliştirici stüdyo değişikliğine gidilmiş ve görev 343'e verilmişti. Bu değişiklikten sonra Bungie de Activision ile anlaşma imzalayarak Destiny'nin geliştirilmesi için kolları sıvamıştı. Aksiyon RPG elementleri ile bizlere başarılı bir FPS deneyimi yaşatan Bungie, devam oyunun sinyallerini çok daha önceden vermişti. Bugün yayınlanan videoyla birlikte oyuna dair ilk görüntüleri de görmüş olduk.

Destiny 2, insanların yaşadığı son güvenli şehrin, Ghaul önderliğindeki işgalci birlikler tarafından ele geçirilmesinden sonrasını anlatacak. Şehri koruyan Guardianlar ile saldıran taraf Red Legion'ın amansız mücadelesini anlatacak olan oyuna dair yayınlanan ilk video da tamamen bu hikayenin bir kısmına odaklanıyor. Kendi aralarında konuşan ve toplanmaya çalışan koruyucu birliklerin gösterildiği videoda, hikayeye dair ipuçları da bulunuyor.

Oyuncuların merakla beklediği bir başka soruyu da yanıtlayan Bungie, yeni oyunun 8 Eylül 2017 tarihinde PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya çıkacağını söyledi. Bir önceki oyunda sadece konsol oyuncularını sevindiren Bungie, böylece PC platformuna da ilk kez açılmış olacak.

Destiny 2 Duyuruldu!