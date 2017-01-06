Desultor, saatin geçmek bilmediği vakitlerde açıp oynanabilecek beceri oyunları arasında. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda iç içe dönen daireler arasında geçiş yaparak puan topluyoruz. Ancak bunu yaparken oldukça hızlı olmamız gerekiyor. Zamanlama her şey!

Siz de benim gibi görsellikten ziyade oynanışa önem veren bir mobil oyuncu iseniz odaklanma, sabır, beceri üçlüsünü bir arada isteyen bu yapıma hayır diyemeyeceksiniz. Oyunda puan toplayabilmek için renkli dairelerin açık noktalarını görüp oradan çıkmak gerekiyor ancak hem içinde bulunduğumuz dairenin farklı yönlere dönmesinden hem de yanlardan baskı uygulanmasından dolayı daireler arası geçiş göründüğü kadar kolay olmuyor. Sadece yukarı zıplamak dışında bir şey yapmamamıza rağmen en ufak dikkatsizlikte, yanlış zamanlamada sil baştan başlıyoruz.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunda topladığınız altınları kullanabildiğiniz tek yer karakter ekranı. Yeni karakterlerle tanışmak istiyorsanız kritik noktalarda çıkan altınları toplamanız gerekiyor. Yeri gelmişken oynanabilir 20 karakter mevcut.