Dev Secure4.0.3 (Windows)
Dev Secure, hızlı çalışan virüslere etkili kullanıcı dostu bir Antivirüs yazılımıdır.
Dev Secure Artı Yönleri
- + Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması
- + Süre limiti olmadan kullanabilme
- + Otomatik güncelleme
- + USB ve reklam virüslerine karşı özel koruma
- + Virüslere anında müdahale
Kötü amaçlı yazılım ve virüslere karşı geliştirilen Dev Secure bizileri USB, CD ve kart girişleri gibi dış aygıtlara karşı güvenlik kalkanı ile gerçek zamanlı olarak korur. Tüm tehlikelere karşı müdahalede bulunduğu gibi, gizli olarak hareket eden Autorun, Musallat ve Ceko gibi exe, virüs ve solucanları tespit ederek tam koruma sağlar.
Dev Secure Öne Çıkan Özellikleri:
Çok hızlı kurulum & Otomatik tarama:
- 30 Sn'lik kurulum süresi ve temiz bir karşılama ekranı ile kullanıma hazırdır! Kurumsal büyük firmalar için de eşsiz bir avantaj. Kaldırması da kurulması kadar memnun edici bir hızdadır.
Azami sistem gereksinimine ihtiyaç duymaz, donanım ve anlık sistem hızına göre kendini otomatik ayarlar:
- 'Otomatik optimize' ismiyle öne çıkan bu özellik sayesinde her sistemde en iyi verimlilikle çalışır.
8 Mb. boyutu ve kurulduktan sonra yaklaşık 10 mb boyutuyla sistemde az yer edinen Antivirüs!
- Genel anlamda antivirüsler sistemde ortalama 250 Mb yer kaplarlar. Hem hızlı hem de az yer kaplamasıyla beklentinizden çok fazlasını sunar.
Ağ güvenliğinde güçlü.
- Zararlı ağları tespit ve Otomatik ağdan düşürme özelliği. Hackerların oluşturduğu ağ tuzaklarını tespit eder ve iletişim kurulmasını engeller.
Tarayıcı Koruma Kalkanı.
- İnternet tarayıcılarının ayarlarını bozan virüsler en çok bulaşan zararlı türlerindendir. Dev Secure çok sayıda tarayıcıyı destekleyen modülleri ile Ana sayfa ve arama motoru gibi önemli ayarların değiştirilmesini engeller. Kötü eklenti ve yan uygulamaları tespit eder. Kullanıcılara büyük bir özgürlük ortamı sunar.
USB Virüslerini Anında Tespit & Veri Kurtarma.
- Oldukça yaygın olan ve popülaritesi hiç azalmayan en istenmeyen tehditlerdendir. Dosyalara ulaşılmasını engelleyen ve veri kayıpları yaşatan çeşitleri olan bu tehditler için Dev Secure biçilmiş kaptan. Bir kullanıcı dostu gibi çalışır ve bellek takıldığı an güvenli tarama gerçekleştirir! Zarar görmüş verileri temiz bir raporlama özelliği ile kullanıcıya sunar.
Fidye yazılımlarında etkili!
- CryptoLocker olarak ta bilinen bu zararlılar sistemdeki dosyaları şifreleyerek büyük zararlar verebilmektedirler. Dev Secure, akıllı algoritması ile veritabanında kayıtlı olmayan fidye yazılımlarını bile yok edebilme gücüne sahiptir. Teknolojinin hayata pozitif faydası ana ilkesine yönelik üreticinin üzerinde en çok durduğu ve hassas olduğu bir konudur.
Ezber Bozan Akıllı Algoritmalar.
- Dev Secure kullanmaya alışageldiğimiz tüm antivirüslerden daha farklı çalışır. Yapay zeka temellidir. Bu yüzden yüzlerce mb'lık imza veritabanlarına bağlı kalan yazılımlardan sezgisel çalışır.
Ayrıca bu özelliklerede sahip;
- Güvenlik Damgası Özelliği! – Güvenlik durumunu her dahim kontrol imkanı verir.
- Bütünleşik 64 Bit Kurulum – Akıllı kurulum sihirbazı!
- Geniş sunucu bağlantısı. – Toplam 5 sunucu üzerinden gerçekleşen kapsamlı güncelleme denetleyicisi.
- Sistem Temizlik ve Hızlandırma. – Bir antivirüsten fazlası! Sistem dostu.
- Reklam yok! Sınırsız ve özgür kullanım. Gereksiz mesajlarla rahatsız etmez / Tercihe göre sürümler.
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5- Dev Secure 4.0.3 için kerem ony dedi ki;
cidden bu program süper üşenmeden yorum yazdım hak etmiş adamlar usb mi temizledi bütünvirüsleri buluyorEksi Yönleri: yok
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5- Dev Secure 4.0.3 için Ziyaretçi dedi ki;
Çok iyi ellerinize sağlık. Keşke teknoloji marketlerde ve bilgisayarcılarda görebilsek.Artı Yönleri: Hızlı ve kullanışlı Eksi Yönleri: Çok hata ve eksik var grafik kötü
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5- Dev Secure 4.0.3 için DEV VİP dedi ki;
HAFİF VE HIZLI OLMASI ÇOK İYİ..HERKESE TAVSİYE EDERİM..Yerli olmasıyla daha gözde ve dahada geliştirilebilir ayrıca tam sürümü almayı kolaylaştırmak lazım ;)Artı Yönleri: çok hızlı olması ve anında saniyelik tepki vermesi .... Eksi Yönleri: çok fazla gereksiz dosya buluyo ve temizlendikten sonra bilgisayarda bazı hatalara yol açıyo bunun haricindeki tüm özellikler superr!!!
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5- Dev Secure 4.0.3 için Halil Yılmaz dedi ki;
Virüsleri siliyor dosyaları kurtarıyor çok iyiArtı Yönleri: dosyaları kurtarması Eksi Yönleri: grafik arayüzü
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5- Dev Secure 4.0.3 için Ali Yelligedik dedi ki;
Programı sitesinizde Gördüm.Önce USB Disk Secrulity Kullanıyordum.Dev Secure İndirdim ve Kullanmaya Başladım.Program USB Disk Security Bulamadığı Virüsleri Bile Bulmaya Başladı.Çok Beğendim ve Suan Kullanıyorum..Artı Yönleri: çok hızlı.
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 120 / 3,831
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- DevlopSOFT
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