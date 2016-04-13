Kötü amaçlı yazılım ve virüslere karşı geliştirilen Dev Secure bizileri USB, CD ve kart girişleri gibi dış aygıtlara karşı güvenlik kalkanı ile gerçek zamanlı olarak korur. Tüm tehlikelere karşı müdahalede bulunduğu gibi, gizli olarak hareket eden Autorun, Musallat ve Ceko gibi exe, virüs ve solucanları tespit ederek tam koruma sağlar.

Dev Secure Öne Çıkan Özellikleri:

Çok hızlı kurulum & Otomatik tarama:

30 Sn'lik kurulum süresi ve temiz bir karşılama ekranı ile kullanıma hazırdır! Kurumsal büyük firmalar için de eşsiz bir avantaj. Kaldırması da kurulması kadar memnun edici bir hızdadır.

Azami sistem gereksinimine ihtiyaç duymaz, donanım ve anlık sistem hızına göre kendini otomatik ayarlar:

'Otomatik optimize' ismiyle öne çıkan bu özellik sayesinde her sistemde en iyi verimlilikle çalışır.

8 Mb. boyutu ve kurulduktan sonra yaklaşık 10 mb boyutuyla sistemde az yer edinen Antivirüs!

Genel anlamda antivirüsler sistemde ortalama 250 Mb yer kaplarlar. Hem hızlı hem de az yer kaplamasıyla beklentinizden çok fazlasını sunar.

Ağ güvenliğinde güçlü.

Zararlı ağları tespit ve Otomatik ağdan düşürme özelliği. Hackerların oluşturduğu ağ tuzaklarını tespit eder ve iletişim kurulmasını engeller.

Tarayıcı Koruma Kalkanı.

İnternet tarayıcılarının ayarlarını bozan virüsler en çok bulaşan zararlı türlerindendir. Dev Secure çok sayıda tarayıcıyı destekleyen modülleri ile Ana sayfa ve arama motoru gibi önemli ayarların değiştirilmesini engeller. Kötü eklenti ve yan uygulamaları tespit eder. Kullanıcılara büyük bir özgürlük ortamı sunar.

USB Virüslerini Anında Tespit & Veri Kurtarma.

Oldukça yaygın olan ve popülaritesi hiç azalmayan en istenmeyen tehditlerdendir. Dosyalara ulaşılmasını engelleyen ve veri kayıpları yaşatan çeşitleri olan bu tehditler için Dev Secure biçilmiş kaptan. Bir kullanıcı dostu gibi çalışır ve bellek takıldığı an güvenli tarama gerçekleştirir! Zarar görmüş verileri temiz bir raporlama özelliği ile kullanıcıya sunar.

Fidye yazılımlarında etkili!

CryptoLocker olarak ta bilinen bu zararlılar sistemdeki dosyaları şifreleyerek büyük zararlar verebilmektedirler. Dev Secure, akıllı algoritması ile veritabanında kayıtlı olmayan fidye yazılımlarını bile yok edebilme gücüne sahiptir. Teknolojinin hayata pozitif faydası ana ilkesine yönelik üreticinin üzerinde en çok durduğu ve hassas olduğu bir konudur.

Ezber Bozan Akıllı Algoritmalar.

Dev Secure kullanmaya alışageldiğimiz tüm antivirüslerden daha farklı çalışır. Yapay zeka temellidir. Bu yüzden yüzlerce mb'lık imza veritabanlarına bağlı kalan yazılımlardan sezgisel çalışır.

Ayrıca bu özelliklerede sahip;