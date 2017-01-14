Devlette 'Yasal Hacker' Dönemi Başlıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), devlet kurumlarında görevlendirmek üzere “yasal hackerlar” işe alacak. Şu ana dek BTK’ya gelen başvuru sayısı 25 bini buldu. Adaylar, online bir teste tabi tutulup kadroya alınacak.

Konuyla ilgili detayları Hürriyet’e anlatan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Fatih Sayan, şimdiye kadar 25 bin başvuru ulaştığını belirtirken, bu sayının yüzde 15’inin 13-18 yaş arası gençlerden oluştuğunu ifade etti. Adaylar arasından nasıl seçim yapılacağı konusunu da Sayan şu şekilde anlattı: “Bizim kurduğumuz bir test merkezi olacak. Bu merkez içinde hedef olarak belirlenen yerleri hacklemeleri ve ele geçirmeleri istenecek. Yarışmacılar böylelikle hünerlerini gösterecekler.” Fatih Sayan’ın sözlerinden yola çıkarak, adaylar bir yarışma tarzıyla birbirlerine üstünlük sağlayabilecek. Yarışmayı kazanan adayların birden fazla olacağı anlaşılırken, kazanan adaylar yalnızca kadroya alınmakla kalmayıp, bir de Cumhuriyet Altını sahibi olacaklar.

Kadroya alındıktan sonraki süreci ise Sayan şu şekilde anlattı: “Beyaz hacker olarak çalışacaklar. Ayrıca eğitimlerimize alacağız. Bunun için bir platform da kuracağız, eğitim kampları düzenleyeceğiz. Şu anda 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var. Onlara dahil olma imkanı olacak. Yeteneklerini gösteren arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir amacımız da bu alanda birikimi ve yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini pozitif katkıya dönüştürmek olacak.”

Çetin bir istihdam süreci yaşanacağı gün gibi ortadayken, “yasal hacker” adaylarına şimdiden başarılar diliyoruz.

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