Devrim Niteliğindeki Intel Optane SSD Nihayet Piyasaya Çıktı

Intel’in Optane adı verilen veri depolama çözümleriyle ilgili sizlerle daha önce herhangi bir haber paylaşmamıştık. Bunun nedeni 2015 yılında duyurulan ve 2016 yılında raflarda yerini alacağı vaat edilen teknolojinin bir tür çıkmaza girmesiydi. Optane teknolojisinin piyasaya çıkışı 2017 yılına sarkınca da tamamen unutmuştuk. Bugün Intel, 375 GB'lık ilk Optane SSD'sini piyasaya çıkardı.

Düşük gecikmeli, ultra dayanıklı, yüksek QoS ve yüksek verimlilik ile endüstri lideri bir kombinasyon sunan Intel Optane SSD DC P4800X serisi, bugüne kadar karşımıza çıkan en hızlı yanıt veren SSD olmasıyla dikkat çekiyor. Devrim niteliğindeki yeni 3D XPoint belleğiyle üretilen SSD DC P4800X, bellek ve depolama özelliklerini bir araya getiren ilk ürün olmasıyla da ön plana çıkıyor. Bu yenilikçi çözüm, yeni bir veri katmanı sağlayarak depolama sorunlarını aşmaya yardımcı oluyor. Hızlı önbellekleme ve depolama uygulamalarını hızlandırıyor, sunucu başına ölçeği artırıyor ve gecikmeye duyarlı iş yükleri için işlem maliyetlerini düşürüyor. Buna ek olarak, veri merkezleri artık büyük bellek havuzlarından yeni bilgiler elde etmek için daha büyük ve daha uygun fiyatlı veri kümeleri de dağıtabiliyor.

Intel Optane SSD'ler tahmin edebileceğiniz üzere bütçeleri sarsacak kadar pahalıya piyasaya sürüldü. Şimdilik 375 GB'lık modeli 1520 dolardan satışa çıktı ve yakın zamanda 750 GB ve 1 TB'lık sürümlerinin de gelmesi bekleniyor.

Intel Optane Sistem Gereksinimleri

Intel Kaby Lake işlemci

Intel 200 Serisi anakart

M.2 tip 2280-S1-B-M yada 2242-S1-B-M konnektörü

2 yada 4 kanallı PCH Remapped PCIe kontrolcüsü

(NVMe) v1.1 standardı B-M anahtarı

Intel RST sürücüsü 15.5 destekli BIOS

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