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DFNDR
TamindirMobilGüvenlikDFNDR - Android Için Antivirüs Uygulaması

DFNDR

DFNDR İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
DFNDR
DFNDR
DFNDR
DFNDR
DFNDR

DFNDR uygulaması ile Android cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

DFNDR uygulaması ile Android cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan bir antivirüs uygulaması olan DFNDR, casus yazılımlar ve kötü amaçlı diğer yazılımlar gibi dış tehditlere karşı cihazınızı korumanızı sağlıyor. Bunun yanında pil ömrünü uzatabilme, gereksiz dosyaları temizleme ve hırsızlığa karşı cihaz bulucu gibi özelliklerle de tam anlamıyla koruma sağlıyor diyebilirim.

İlk bakıldığında zararsız gibi görünen fakat casus yazılım olarak tespit edilen uygulamaları anında kaldıran ve gizliliğinizi korumanızda yardımcı olan DFNDR uygulamasında kaybolan veya çalınan telefonunuzu da kolayca bulabiliyorsunuz. Total Charge özelliğini kullanarak cihazınızı daha hızlı şarj edebilmenizi de sağlayan uygulamada, bataryanın fazla şarjda durmasını önlemek için sesli bildirim de gönderiliyor. RAM’i temizleme ve CPU çalışmasını ayarlayan uygulama bu sayede pilinizin daha uzun süre gitmesini sağlıyor.

Eğer siz de Android cihazlarınızda tam anlamıyla bir koruma sağlamak istiyorsanız DFNDR uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
PSafe
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