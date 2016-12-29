Diablo 1, Diablo 3 İçinde Geri Döndü!

Günümüzden 20 yıl önce, ünlü oyun geliştiricisi Blizzard bu günkü kadar ünlü olmadığı dönemlerde ilk Diablo oyununu yayınlayarak oyun dünyasında bir devrim yaratmıştı. Aksiyon RPG türünün en başarılı oyunlarından olan Diablo 1 birçok farklı alanda başarılı bir oyundu. Destansı bir hikayeye sahip olan oyun hem kolay, hem de sürükleyici bir oyun sistemine yer veriyordu. Diablo'dan önce rol yapma oyunları genel olarak sıra tabanlı savaş sistemine yer veriyordu. Diablo ile birlikte gerçek zamanlı savaş sistemine geçilmişti. Bu yapı da aksiyonu ön plana çıkararak oynanıştan aldığınız keyfi artırıyordu. Günümüzde yüksek oyuncu sayısına sahip olan League of Legends ve DOTA gibi oyunların kökenleri de bu yapıya dayanıyor.

Blizzard, satışa sunmasının üzerinden 20 sene geçmesinin onuruna farklı oyunlarındaki özel etkinliklerle Diablo'yu anacak. Bu etkinliklerinden en görkemli olanı ise Diablo 3 içinde Diablo 1 bölümlerinin yer alacak olması. Yenilenmiş grafiklerle Diablo 3 içinde Diablo oynayarak nostaljik anlar yaşayabileceğiz. Bu etkinlik belirli bir süre devam edeceği için kaçırmamanızda fayda var, yine de bu etkinliği önümüzdeki sene tekrar yakalayabileceksiniz.

Blizzard'ın Diablo 20. yıl kutlamaları Diablo 3'le sınırlı değil. World of Warcraft oyuncuları Azeroth üzerinde Diablo'nun geçtiği Sanctuary dünyası ile bağlantılı garip olaylara rastlayabilecekler. Overwatch ve Starcraft 2 gibi oyunlarda ise kozmetik sürprizler oyuncuları bekleyecek. Hearthstone'da da gizemli bir yabancı ile özel bir karşılaşma yapabileceğiz.

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