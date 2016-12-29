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Diablo 1, Diablo 3 İçinde Geri Döndü!

Diablo 1, Diablo 3 İçinde Geri Döndü!

Günümüzden 20 yıl önce, ünlü oyun geliştiricisi Blizzard bu günkü kadar ünlü olmadığı dönemlerde ilk Diablo oyununu yayınlayarak oyun dünyasında bir devrim yaratmıştı. Aksiyon RPG türünün en başarılı oyunlarından olan Diablo 1 birçok farklı alanda başarılı bir oyundu. Destansı bir hikayeye sahip olan oyun hem kolay, hem de sürükleyici bir oyun sistemine yer veriyordu. Diablo'dan önce rol yapma oyunları genel olarak sıra tabanlı savaş sistemine yer veriyordu. Diablo ile birlikte gerçek zamanlı savaş sistemine geçilmişti. Bu yapı da aksiyonu ön plana çıkararak oynanıştan aldığınız keyfi artırıyordu. Günümüzde yüksek oyuncu sayısına sahip olan League of Legends ve DOTA gibi oyunların kökenleri de bu yapıya dayanıyor.

Blizzard, satışa sunmasının üzerinden 20 sene geçmesinin onuruna farklı oyunlarındaki özel etkinliklerle Diablo'yu anacak. Bu etkinliklerinden en görkemli olanı ise Diablo 3 içinde Diablo 1 bölümlerinin yer alacak olması. Yenilenmiş grafiklerle Diablo 3 içinde Diablo oynayarak nostaljik anlar yaşayabileceğiz. Bu etkinlik belirli bir süre devam edeceği için kaçırmamanızda fayda var, yine de bu etkinliği önümüzdeki sene tekrar yakalayabileceksiniz.

Blizzard'ın Diablo 20. yıl kutlamaları Diablo 3'le sınırlı değil. World of Warcraft oyuncuları Azeroth üzerinde Diablo'nun geçtiği Sanctuary dünyası ile bağlantılı garip olaylara rastlayabilecekler. Overwatch ve Starcraft 2 gibi oyunlarda ise kozmetik sürprizler oyuncuları bekleyecek. Hearthstone'da da gizemli bir yabancı ile özel bir karşılaşma yapabileceğiz.

İndir7 MB
Diablo 3
Diablo 3 Diablo 3 Kurulum Programı

İndir
World of Warcraft: Legion
World of Warcraft: Legion World of Warcraft Genişleme Paketi

İndir
Starcraft 2
Starcraft 2 Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

İndir5.69 MB
Hearthstone
Hearthstone Blizzard'ın Dijital Kart Oyunu

İndir
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm Blizzard'ın MOBA Oyunu

İndir
Overwatch
Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

World of Warcraft: Legion'ı Detaylı İnceledik!

World of Warcraft Nasıl Ücretsiz Oynanır

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Yazar: - 29.12.2016

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