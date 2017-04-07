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Diablo 3, İlk Çıktığı Dönemle Mukayese Kabul Etmeyecek Kadar İyi

Diablo 3

Blizzard, her ne kadar sorunlu bir başlangıç yapsa da Diablo 3'ü günbegün iyileştirmeye devam etti. Diablo 3 çıkışının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen oyunu hala popüler ve kalabalık bir oyuncu kitlesine hitap edebiliyor.

Diablo gibi bir seriyi tekrar çıkarmak ve bunu yaparken de herkesi mutlu etmek çok zor. Üstüne üstlük bir de sorunlu bir çıkış yapılırsa, işler hiç de iyi gitmeyebiliyor. 2012 yılında önce PC platformu için piyasaya sürülen Diablo 3, herkesi heyecandan çıldırtmış ve milyonluk satışlara ulaşılmasını sağlamıştı. Fakat oyunun istediği zorunlu internet bağlantısı, yetersiz sunucu sayısıyla birleşince tam bir kaosa yol açmıştı. Oyunu yeni alan oyuncular, hemen oyuna girmek isteseler bile sürekli sunucular dolu uyarısıyla karşılaşmışlardı. Geçen bu 5 yıllık süreçte sunucu konusunda elini iyice güçlendiren Blizzard, artık oyundaki bu sıkıntıyı tamamen bitirmiş durumda.  

Oyunu geliştirmeye devam eden Blizzard, 2014 yılında yayınladığı Reaper of Souls isimli genişleme paketinin ardından, sezonluk yarışmalar ile oyunu sürekli canlı tutma adına önemli adımlar da atmıştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Necromancer sınıfının oyuna ekleneceğinin açıklanmasıyla birlikte, Blizzard'ın oyunu unutmadığını da bizlere tekrar göstermiş oldu. Tüm bunların üzerine Diablo 1 görevlerinin tekrar Diablo 3 içerisinde oynanabilir hale getirilmesi, tadından yenmeyen bir başka hamleydi.

2012 yılında bu yana tekrar tekrar oynanabilecek onlarca oyun piyasaya sürüldü. Şöyle bir düşünce; Mark of the Ninja, Borderland 2 ya da XCOM: Enemy Unknown gibi sürekli oynanabileceklerin yanı sıra The Witcher 3 gibi müthiş ötesi yapımlar da çıktı. Buna rağmen hala Diablo 3'ün çok fazla oyuncuyu kendisine çekmesi, hem serinin hem de sonun oyunun ne kadar başarılı olduğunu birkez daha kanıtlar cinste. Üstüne bir de Blizzard'ın hamleleri gelince, oyuna tekrar dönmemek ya da tekrar tekrar oynamamak adına herhangi bir engel yok. 

İndir7 MB
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Diablo 1, Diablo 3 İçinde Geri Döndü!

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Yazar: - 07.04.2017

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