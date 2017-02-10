Diagonal Hell, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sonsuz beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda kıvrımlı tünel içerisinde ilerliyor ve refleksleriniz test etme imkanı buluyorsunuz.

Karmaşık yolları ve akıcı dinamiğiyle oldukça zorlu bir oyun olarak dikkat çeken Diagonal Hell'de kenarlara çarpmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışı bulunan ancak bir o kadar da zorlu olan Diagonal Hell oyununda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Grafik olarak da miniml bir havaya sahip olan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test etme imkanı buluyorsunuz. Oyunda bir oku kontrol ediyor ve giderek hızlanıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümler ve zorluk seviyeleri ile Diagonal Hell sizleri bekliyor.

Renkli bir atmosferde geçen oyunda kendinizi kaybediyor ve yeteneklerinizi ortaya koyuyorsunuz. Oyunda en fazla sürede hayatta kalmalı ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmalısınız. Akıcı bir beceri oyunu arıyorsanız Diagonal Hell bu isteğinizi karşılayabilir.

Diagonal Hell oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.