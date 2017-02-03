Dice Breaker, çizgi roman stili görsellere sahip bir süper kahraman oyunu. Sadece Android platformuna çıkış yapan oyun, hem refleks hem de kafanızı kullanmanız gereken farklı türleri harmanlayan bir yapım.

Telefonda da tablette de aynı rahat oynanışı sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip rpg oyununda adalet ve düzenin koruyucusu 15 yaşındaki bir lise öğrencisinin yerine geçiyorsunuz. Dice şehrini ele geçirmeye çalışan kötü güçleri durdurabilecek tek kişi olarak işiniz oldukça zor. Onlarca farklı türde düşmanla karşılaştığınız yetmiyormuş gibi bölüm sonunda başlarıyla mücadele etmek durumundasınız. Şehri ele geçirme planları yaparken maskeli sevgilinizi de kaçıran kötülere günlerini göstermelisiniz.

Her şeyin zardan olduğu bir şehirde uzun bir yolculuğa çıktığınız oyunda direkt başlama veya öğretici bölümünde oyunun inceliklerini öğrenip başlama seçeneğiniz var. Multiplayer, PvP gibi online modlar yer almıyor. Tek başınıza verilen görevleri tamamlayarak vakit geçiriyorsunuz.