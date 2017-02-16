Dice Cast, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir zar atma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda zar atarak bitiş çizgisine ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Dünya çapında oyuncularla oynayabileceğiniz bir rekabet oyunu olarak karşımıza çıkan Dice Cast'da zar atarak ilerliyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Oyunda tıpk Monopoly'de olduğu gibi zar atıyor ve gelen sayı kadar adım atıyorsunuz. Bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmalı ve rakiplerinizi alt etmelisiniz. Oyun sırasında aynı zamanda rakiplerinizle mücadele de edebiliyor ve onları yavaşlatmaya çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda 3 boyutlu grafikler yer alıyor. Farklı karakterler arasından seçim yapabiliyor ve heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Oyunu oynamak için zar atmalı ve stratejik davranmalısınız. Her yaştan bireyin rahatlıkla oynayabileceği oyunda işiniz bir hayli zor. Oyunda isterseniz tek başınıza isterseniz de takım olarak mücadele edebilirsiniz. Farklı özel güçlerin de sahibi olabiliyorsunuz.

Dice Cast oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.