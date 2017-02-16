?     Geri Bildirim
Dice Cast
TamindirMobilOyunlarMasaDice Cast - IOS Için Zar Atma Oyunu

Dice Cast

(iOS)
Dice Cast İndir Hemen İndir

219 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dice Cast
Dice Cast
Dice Cast
Dice Cast
Dice Cast

Zar atarak ilerliyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 6 saniye önce

Dice Cast, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir zar atma oyunudur. Oyunda zar atarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz.

Zar atarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Dice Cast, eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Oyunda zar atarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda da rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Rakiplerinizden önce bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Oyuna ilk başladığınızda kendinize bir karakter seçiyor ve rakiplerinizi bekleye başlıyorsunuz. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de takm kurarak oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Oyunda ilerlemek için zar atıyor ve her seferinde zar üzerindeki sayı kadar adım atıyorsunuz. Bu nedenle Monopoly'ye olan benzerliğiyle de dikkat çekici bir oyun olduğu söylenebilir. Oyunda heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Basit bir oynanışa sahip olan oyunda rakiplerinizi yavaşlatmalı ve en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Oynanışı eğlenceli olan oyun 3 boyutlu bir ortamda geçiyor. Bağımlılık yapıcı bir etkisi bulunan oyunu sakın kaçırmayın.

Dice Cast oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dice Cast için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 5.1.1 ve sonrası
Üretici:
mobirix
Dice Cast QR Kodu Okutarak İndir

Masa Popülerleri

  1. Okey Plus
    Okey PlusiPhone ve iPad için Okey Oyunu
  2. Türk Poker
    Türk PokeriPhone ve iPad için Poker Oyunu
  3. Okey Extra
    Okey ExtraiPhone ve iPad İçin Online Okey Oyunu
  4. Pişti Plus
    Pişti PlusiPhone ve iPad için Pişti Oyunu
  5. Okey Golden
    Okey GoldeniPhone ve iPad için Ücretsiz Okey Oyunu

Dice Cast Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster