Dice Cast(iOS)
Zar atarak ilerliyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz
Dice Cast, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir zar atma oyunudur. Oyunda zar atarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz.
Zar atarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Dice Cast, eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Oyunda zar atarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda da rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Rakiplerinizden önce bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Oyuna ilk başladığınızda kendinize bir karakter seçiyor ve rakiplerinizi bekleye başlıyorsunuz. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de takm kurarak oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Oyunda ilerlemek için zar atıyor ve her seferinde zar üzerindeki sayı kadar adım atıyorsunuz. Bu nedenle Monopoly'ye olan benzerliğiyle de dikkat çekici bir oyun olduğu söylenebilir. Oyunda heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.
Basit bir oynanışa sahip olan oyunda rakiplerinizi yavaşlatmalı ve en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Oynanışı eğlenceli olan oyun 3 boyutlu bir ortamda geçiyor. Bağımlılık yapıcı bir etkisi bulunan oyunu sakın kaçırmayın.
Dice Cast oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 5.1.1 ve sonrası
- Üretici:
- mobirix
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