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Dice Duel
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Dice Duel

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Dice Duel
Dice Duel
Dice Duel
Dice Duel
Dice Duel

Gerçek oyunculara karşı oynayın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Dice Duel, Android cihazlarda sadece online oynanabilen masa oyunlarından biri. 1 milyondan fazla oyuncunun katıldığı popüler masa oyununda zar atarak ilerleniyor. Zarı cihazınızı sallayarak atıyorsunuz.

Hem telefon hem de tablette oynamaya müsait olan zar atma oyununda rakipleriniz gerçek kişilerden oluyor. Basit kurallar eşliğinde şans, beceri ve strateji yeteneğinizi birleştirerek oynuyorsunuz. Yatzy, Yatzee veyahut Amerikan Cheerio oynadıysanız benzeri bir oyun Dice Duel.

Klasik rekabetçi zar oyununun multiplayer (çok oyunculu) sürümü olan Dice Duel, farklı modlar barındırıyor ve kuruş harcamadan ilerleyebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla oynamanıza izin verilen hızlı mod, sıra tabanlı mod, günlük düzenlenen oyunlar ve seviye atlatan meydan okumalar sizi bekliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
b-interaktive
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