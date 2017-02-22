Dice Duel, mobil platformda en çok oynanan masa oyunlarından biri. iPhone ve iPad’de oynanabilen, Apple Watch desteği de sunan zar atma oyununda online gerçek kişilere karşı masalara oturuyor, sohbet ederek oynamanın keyfini sürüyorsunuz.

En fazla dört oyuncunun katılabildiği masalarda şans, beceri ve stratejinin konuştuğu milyonlarca oyunun döndüğü popüler bir zar oyunu Dice Duel. Türkçe olarak ta oynanabiliyor. İçerisinde hızlı moddan rakiplerinizi kendiniz seçebildiğiniz meydan okumalara farklı oyun modları mevcut. Ek olarak günlük ödüllü oyunlar mevcut.

Seviye atlama sisteminin de bulunduğu zar oyununun en güzel yanı gerçek para harcatmaya itmemesi. Hiç para ödemeden keyifle oyununuzu sürdürebiliyorsunuz.