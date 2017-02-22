?     Geri Bildirim
Dice Duel
TamindirMobilOyunlarMasaDice Duel - IPhone Ve IPad İçin Masa Oyunu

Dice Duel

(iOS)
Dice Duel İndir Hemen İndir

120 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dice Duel
Dice Duel
Dice Duel
Dice Duel
Dice Duel

Telefonunuzu sallayarak zarı atın. Şans, beceri ve strateji üçlüsüyle rakiplerinizi yenin.

Erkan Calp Son güncelleme 30 dakika önce

Dice Duel, mobil platformda en çok oynanan masa oyunlarından biri. iPhone ve iPad’de oynanabilen, Apple Watch desteği de sunan zar atma oyununda online gerçek kişilere karşı masalara oturuyor, sohbet ederek oynamanın keyfini sürüyorsunuz.

En fazla dört oyuncunun katılabildiği masalarda şans, beceri ve stratejinin konuştuğu milyonlarca oyunun döndüğü popüler bir zar oyunu Dice Duel. Türkçe olarak ta oynanabiliyor. İçerisinde hızlı moddan rakiplerinizi kendiniz seçebildiğiniz meydan okumalara farklı oyun modları mevcut. Ek olarak günlük ödüllü oyunlar mevcut.

Seviye atlama sisteminin de bulunduğu zar oyununun en güzel yanı gerçek para harcatmaya itmemesi. Hiç para ödemeden keyifle oyununuzu sürdürebiliyorsunuz.

Dice Duel için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
b-interaktive
Dice Duel QR Kodu Okutarak İndir

Masa Popülerleri

  1. Okey Plus
    Okey PlusiPhone ve iPad için Okey Oyunu
  2. Pişti Plus
    Pişti PlusiPhone ve iPad için Pişti Oyunu
  3. Okey Extra
    Okey ExtraiPhone ve iPad İçin Online Okey Oyunu
  4. Türk Poker
    Türk PokeriPhone ve iPad için Poker Oyunu
  5. Çanak Okey Plus
    Çanak Okey PlusiPhone ve iPad için Ücretsiz Okey Oyunu

Dice Duel Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster