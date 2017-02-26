DICE Oyun Ödülleri 2017'nin Sonuçları Açıklandı
Bu yıl yirmincisi düzenlenen DICE Ödülleri 2017 etkinliği Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde gerçekleşti. Etkinlik sonunda ise birçok farklı kategoride onlarca oyun çeşitli ödüllere layık görüldü.
DICE 2017 etkinliği sonucunda yılın oyunu ödülünü Blizzard Entertainment firması tarafından geliştirilen çok oyunculu birinci şahıs nişancı kategorisindeki Overwatch kazandı.
24 Mayıs 2016 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapan oyun hala yeni karakterler ve özellikler ile geliştirici firma tarafından desteklenmeye devam ediyor. Ödül alan diğer oyunların listeleri ise aşağıda yer alıyor.
Yılın Oyunu
Battlefield 1
Inside
Overwatch
Pokemon GO
Uncharted 4: A Thief's End
Animasyonda Üstün Başarı
Inside
The Last Guardian
Overwatch
Street Fighter V
Uncharted 4: A Thief's End
Sanat Yönetiminde Üstün Başarı
Battlefield 1
Firewatch
Inside
The Last Guardian
Uncharted 4: A Thief's End
Karakterde Üstün Başarı
Call of Duty: Infinite Warfare - Nick Reyes
Firewatch - Delilah
Firewatch - Henry
The Last Guardian - Trico
Uncharted 4: A Thief's End - Nathan Drake
Orijinal Müzik Kompozisyonunda Üstün Başarı
Abzu
Battlefield 1
Doom
The Last Guardian
Titanfall 2
Ses Tasarımında Üstün Başarı
Battlefield 1
Inside
The Last Guardian
Quantum Break
Uncharted 4: A Thief's End
Hikayede Üstün Başarı
Firewatch
Inside
Oxenfree
That Dragon, Cancer
Uncharted 4: A Thief's End
Üstün Teknik Başarı
Battlefield 1
No Man's Sky
Overwatch
Titanfall 2
Uncharted 4: A Thief's End
Yılın Aksiyon Oyunu
Battlefield 1
Doom
Gears of War 4
Overwatch
Titanfall 2
Yılın Macera Oyunu
Firewatch
Inside
King's Quest: The Complete Collection
The Last Guardian
Uncharted 4: A Thief's End
Yılın Aile Oyunu
Dragon Quest Builders
Lego Star Wars: The Force Awakens
Ratchet and Clank
Rock Band Rivals
Super Mario Maker for Nintendo 3DS
Yılın Dövüş Oyunu
EA Sports UFC 2
Guilty Gear Xrd - Revelator -
Killer Instinct: Season 3
Pokken Tournament
Street Fighter V
Yılın Yarış Oyunu
Driveclub VR
Forza Horizon 3
Yılın Rol Yapma/Multiplayer Oyunu
Dark Souls 3
Deus Ex: Mankind Divided
Hyper Light Drifter
Tom Clancy's The Division
World of Warcraft: Legion
Yılın Spor Oyunu
FIFA 2017
Madden NFL 2017
MLB 16 The Show
NBA 2K17
Steep
Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu
The Banner Saga 2
Deus Ex GO
Fire Emblem Fates
Sid Meier's Civilization VI
XCOM 2
3D Gerçeklik Teknik Başarı
Eagle Flight
I Expect You to Die
Job Simulator
Superhot VR
Tilt Brush
Yılın 3D Gerçeklik Oyunu
Eagle Flight
I Expect You to Die
Job Simulator
The Lab
Superhot VR
DICE Sprite Ödülü
1979 Revolution: Black Friday
Firewatch
Inside
Superhot
That Dragon, Cancer
Yılın El Konsolu Oyunu
Dragon Quest Builders
Fire Emblem Fates
Kirby: Planet Robobot
Pokemon Sun and Moon
Severed
Yılın Mobil Oyunu
Clash Royale
Crashlands
Gardenscapes - New Acres
Pokemon GO
Reigns
Online Oynanışta Üstün Başarı
Battlefield 1
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Overwatch
Titanfall 2
Tom Clancy's The Division
Oyun Tasarımında Üstün Başarı
I Expect You to Die
Inside
Overwatch
Owlboy
Uncharted 4: A Thief's End
Oyun Yönetiminde Üstün Başarı
1979 Revolution: Black Friday
Battlefield 1
Inside
The Last Guardian
Uncharted 4: A Thief's End