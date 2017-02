DICE Oyun Ödülleri 2017'nin Sonuçları Açıklandı

Bu yıl yirmincisi düzenlenen DICE Ödülleri 2017 etkinliği Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde gerçekleşti. Etkinlik sonunda ise birçok farklı kategoride onlarca oyun çeşitli ödüllere layık görüldü.

DICE 2017 etkinliği sonucunda yılın oyunu ödülünü Blizzard Entertainment firması tarafından geliştirilen çok oyunculu birinci şahıs nişancı kategorisindeki Overwatch kazandı.

24 Mayıs 2016 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapan oyun hala yeni karakterler ve özellikler ile geliştirici firma tarafından desteklenmeye devam ediyor. Ödül alan diğer oyunların listeleri ise aşağıda yer alıyor.

Yılın Oyunu

Battlefield 1

Inside

Overwatch

Pokemon GO

Uncharted 4: A Thief's End

Animasyonda Üstün Başarı

Inside

The Last Guardian

Overwatch

Street Fighter V

Uncharted 4: A Thief's End



Sanat Yönetiminde Üstün Başarı

Battlefield 1

Firewatch

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End



Karakterde Üstün Başarı

Call of Duty: Infinite Warfare - Nick Reyes

Firewatch - Delilah

Firewatch - Henry

The Last Guardian - Trico

Uncharted 4: A Thief's End - Nathan Drake



Orijinal Müzik Kompozisyonunda Üstün Başarı

Abzu

Battlefield 1

Doom

The Last Guardian

Titanfall 2



Ses Tasarımında Üstün Başarı

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Quantum Break

Uncharted 4: A Thief's End



Hikayede Üstün Başarı

Firewatch

Inside

Oxenfree

That Dragon, Cancer

Uncharted 4: A Thief's End



Üstün Teknik Başarı

Battlefield 1

No Man's Sky

Overwatch

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief's End



Yılın Aksiyon Oyunu

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2



Yılın Macera Oyunu

Firewatch

Inside

King's Quest: The Complete Collection

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End



Yılın Aile Oyunu

Dragon Quest Builders

Lego Star Wars: The Force Awakens

Ratchet and Clank

Rock Band Rivals

Super Mario Maker for Nintendo 3DS



Yılın Dövüş Oyunu

EA Sports UFC 2

Guilty Gear Xrd - Revelator -

Killer Instinct: Season 3

Pokken Tournament

Street Fighter V



Yılın Yarış Oyunu

Driveclub VR

Forza Horizon 3



Yılın Rol Yapma/Multiplayer Oyunu

Dark Souls 3

Deus Ex: Mankind Divided

Hyper Light Drifter

Tom Clancy's The Division

World of Warcraft: Legion



Yılın Spor Oyunu

FIFA 2017

Madden NFL 2017

MLB 16 The Show

NBA 2K17

Steep



Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu

The Banner Saga 2

Deus Ex GO

Fire Emblem Fates

Sid Meier's Civilization VI

XCOM 2



3D Gerçeklik Teknik Başarı

Eagle Flight

I Expect You to Die

Job Simulator

Superhot VR

Tilt Brush

Yılın 3D Gerçeklik Oyunu

Eagle Flight

I Expect You to Die

Job Simulator

The Lab

Superhot VR



DICE Sprite Ödülü

1979 Revolution: Black Friday

Firewatch

Inside

Superhot

That Dragon, Cancer



Yılın El Konsolu Oyunu

Dragon Quest Builders

Fire Emblem Fates

Kirby: Planet Robobot

Pokemon Sun and Moon

Severed

Yılın Mobil Oyunu

Clash Royale

Crashlands

Gardenscapes - New Acres

Pokemon GO

Reigns



Online Oynanışta Üstün Başarı

Battlefield 1

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Overwatch

Titanfall 2

Tom Clancy's The Division

Oyun Tasarımında Üstün Başarı

I Expect You to Die

Inside

Overwatch

Owlboy

Uncharted 4: A Thief's End



Oyun Yönetiminde Üstün Başarı

1979 Revolution: Black Friday

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End