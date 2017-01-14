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D.I.C.E. Oyun Ödüllerinin Adayları Belli Oldu

DICE Ödülleri 2017

Bu yıl yirmincisi düzenlenecek olan D.I.C.E. Oyun Ödülleri için finalistler açıklandı. Yaz aylarında piyasaya sürülen Uncharted 4: A Thief End, on adaylıkla finalistler arasından en dikkat çekeni oldu.

İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi (AIAS), Greg Miller ve Jessica Chobot tarafından sunulacak ve 23 Şubat tarihinde düzenlenecek 20. D.I.C.E. Oyun Ödülleri adaylıklarını açıkladı. Las Vegas Mandalay Bay Kongre Merkezinde düzenlenecek olan etkinlikte yirmi iki farklı kategoride ödüller dağıtılarak, 2016'nın en iyi oyunları belirlenecek. İşte bu sene ödüle aday olan oyunlar:

Üstün Başarı Ödülü – Animasyon

  • Inside
  • The Last Guardian
  • Overwatch
  • Street Fighter V
  • Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Sanat Yönetmenliği

  • Battlefield 1
  • Firewatch
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Karakter

  • Call of Duty: Infinite Warfare
  • Firewatch
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Orijinal Müzik/Ses

  • Doom
  • Abzu
  • Battlefield 1
  • The Last Guardian
  • Titanfall 2

Üstün Başarı Ödülü – Ses Tasarımı

  • Battlefield 1
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Quantum Break
  • Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Senaryo

  • Firewatch
  • Inside
  • Uncharted 4: A Thief's End
  • Oxenfree
  • That Dragon, Cancer

Üstün Başarı Ödülü – Teknik

  • Battlefield 1
  • No Man's Sky
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • Uncharted 4: A Thief's End

Yılın En İyi Aksiyon Oyunu

  • Battlefield 1
  • Doom
  • Gears of War 4
  • Overwatch
  • Titanfall 2

En İyi Macera Oyunu

  • Firewatch
  • Inside
  • King's Quest: The Complete Collection
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4: A Thief's End

En İyi Aile Oyunu

  • Dragon Quest Builders
  • Lego Star Wars The Force Awakens
  • Ratchet & Clank
  • Rock Band Rivals
  • Super Mario Maker for Nintendo 3DS

En İyi Yarış Oyunu

  • Forza Horizon 3
  • Driveclub VR

En İyi MMO/Rol Yapma Oyunu

  • Dark Souls III
  • Deus Ex: Mankind Divided
  • Hyper Light Drifter
  • Tom Clancy's The Division
  • World of Warcraft: Legion

En İyi Spor Oyunu

  • FIFA 17
  • Madden NFL 17
  • MLB The Show 16
  • NBA 2K17
  • Steep

En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu

  • The Banner Saga 2
  • Deus Ex Go
  • Fire Emblem Fates
  • Civilization VI
  • XCOM 2

D.I.C.E. Sprite Ödülü

  • 1979 Revolution: Black Friday
  • Firewatch
  • Inside
  • Superhot
  • That Dragon, Cancer

En İyi El Konsolu Oyunu

  • Dragon Quest Builders
  • Fire Emblem Fates
  • Kirby: Planet Robobot
  • Pokémon Sun and Moon
  • Severed

En İyi Mobil Oyun

  • Clash Royale
  • Crashlands
  • Gardenscapes – New Acres
  • Pokémon Go
  • Reigns

En İyi Çevrim İçi Oynanış

  • Battlefield 1
  • Hearthstone: Heroes of Warcraft
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • Tom Clancy's The Division

En İyi Oyun Tasarımı

  • I Expect You to Die
  • Inside
  • Overwatch
  • Owlboy
  • Uncharted 4: A Thief's End

D.I.C.E. Üstün Başarı Ödülü – Oyun Yönetmenliği

  • 1979 Revolution: Black Friday
  • Battlefield 1
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4: A Thief's End

D.I.C.E. Yılın En İyi Dövüş Oyunu

  • EA Sports UFC 2
  • Guilty Gear Xrd – Revelator
  • Killer Instinct Season 3
  • Pokken Tournament
  • Street Fighter V

D.I.C.E. Yılın Oyunu

  • Battlefield 1
  • Inside
  • Overwatch
  • Pokémon Go
  • Uncharted 4: A Thief's End

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Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu!

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Yazar: - 14.01.2017

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