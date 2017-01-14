D.I.C.E. Oyun Ödüllerinin Adayları Belli Oldu

Bu yıl yirmincisi düzenlenecek olan D.I.C.E. Oyun Ödülleri için finalistler açıklandı. Yaz aylarında piyasaya sürülen Uncharted 4: A Thief End, on adaylıkla finalistler arasından en dikkat çekeni oldu.

İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi (AIAS), Greg Miller ve Jessica Chobot tarafından sunulacak ve 23 Şubat tarihinde düzenlenecek 20. D.I.C.E. Oyun Ödülleri adaylıklarını açıkladı. Las Vegas Mandalay Bay Kongre Merkezinde düzenlenecek olan etkinlikte yirmi iki farklı kategoride ödüller dağıtılarak, 2016'nın en iyi oyunları belirlenecek. İşte bu sene ödüle aday olan oyunlar:

Üstün Başarı Ödülü – Animasyon

Inside

The Last Guardian

Overwatch

Street Fighter V

Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Sanat Yönetmenliği

Battlefield 1

Firewatch

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Karakter

Call of Duty: Infinite Warfare

Firewatch

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Orijinal Müzik/Ses

Doom

Abzu

Battlefield 1

The Last Guardian

Titanfall 2

Üstün Başarı Ödülü – Ses Tasarımı

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Quantum Break

Uncharted 4: A Thief's End

Üstün Başarı Ödülü – Senaryo

Firewatch

Inside

Uncharted 4: A Thief's End

Oxenfree

That Dragon, Cancer

Üstün Başarı Ödülü – Teknik

Battlefield 1

No Man's Sky

Overwatch

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief's End

Yılın En İyi Aksiyon Oyunu

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

En İyi Macera Oyunu

Firewatch

Inside

King's Quest: The Complete Collection

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

En İyi Aile Oyunu

Dragon Quest Builders

Lego Star Wars The Force Awakens

Ratchet & Clank

Rock Band Rivals

Super Mario Maker for Nintendo 3DS

En İyi Yarış Oyunu

Forza Horizon 3

Driveclub VR

En İyi MMO/Rol Yapma Oyunu

Dark Souls III

Deus Ex: Mankind Divided

Hyper Light Drifter

Tom Clancy's The Division

World of Warcraft: Legion

En İyi Spor Oyunu

FIFA 17

Madden NFL 17

MLB The Show 16

NBA 2K17

Steep

En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu

The Banner Saga 2

Deus Ex Go

Fire Emblem Fates

Civilization VI

XCOM 2

D.I.C.E. Sprite Ödülü

1979 Revolution: Black Friday

Firewatch

Inside

Superhot

That Dragon, Cancer

En İyi El Konsolu Oyunu

Dragon Quest Builders

Fire Emblem Fates

Kirby: Planet Robobot

Pokémon Sun and Moon

Severed

En İyi Mobil Oyun

Clash Royale

Crashlands

Gardenscapes – New Acres

Pokémon Go

Reigns

En İyi Çevrim İçi Oynanış

Battlefield 1

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Overwatch

Titanfall 2

Tom Clancy's The Division

En İyi Oyun Tasarımı

I Expect You to Die

Inside

Overwatch

Owlboy

Uncharted 4: A Thief's End

D.I.C.E. Üstün Başarı Ödülü – Oyun Yönetmenliği

1979 Revolution: Black Friday

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

D.I.C.E. Yılın En İyi Dövüş Oyunu

EA Sports UFC 2

Guilty Gear Xrd – Revelator

Killer Instinct Season 3

Pokken Tournament

Street Fighter V

D.I.C.E. Yılın Oyunu

Battlefield 1

Inside

Overwatch

Pokémon Go

Uncharted 4: A Thief's End

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