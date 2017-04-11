Dig Deep!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Retro grafiklere sahip olan oyunda atari oynuyormuş hissine kapılıyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Galaksiler arası madencilik yaptığınız bir oyun olan Dig Deep!, vahşi yaratıklardan ve engellerden kaçarak zengin olmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda sürekli yer altında ilerliyor ve değerli madenleri bulmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı gezegenlerde geçen oyunda işiniz oldukça zor. Heyecanın ve temponun bir an bile durmadığı oyun aynı zamanda atari oynuyormuş gibi bir hisse kapılmanızı sağlıyor. Tek parmakla oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve korkunç yaratıklardan kaçmalısınız. Maceradan maceraya atladığınız oyunda ölümcül tehlikelerden uzak durmalısınız. Ayrıca birbirinden zorlu görevlerin de üstesinden gelmelisiniz.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmamız gerekiyor. Piksel tarz grafikleri ve etkileyici atmosferiyle benden tam puan almayı hak ettiğini söyleyebilirim. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Dig Deep'i mutlaka denemelisiniz.

Dig Deep! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.