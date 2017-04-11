Dig Deep!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunudur. Farklı gezegenlerin yer aldığı oyunda değerli madenleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Tek dokunuş moduyla oynanan Dig Deep!, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyundur. Oyunda madencilik yapıyor ve farklı dünyalar keşfetmeye çalışıyorsunuz. Yer altında ilerliyor ve engelleri aşarak değerli madenleri buluyorsunuz. Aynı zamanda peşinizden koşan vahşi yaratıklardan ve canavarlardan kaçıyorsunuz. Ölümcül tehlikelerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Öte yandan harika bir atmosfere sahip olan oyunda atari oynuyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Retro tarz grafikleri ve sesleriyle zevkli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca internet olmaksızın eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

Ayrıca oyunda birbirinden zorlu görevlerin de üstesinden gelmelisiniz. Tek parmak ile oynanan kolay oynanışı ve etkileyici atmosferiyle bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer platform oyunlarını seven biriyseniz Dig Deep!i mutlaka denemelisiniz.

Dig Deep! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.