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Digby Forever
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Digby Forever

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Digby Forever
Digby Forever
Digby Forever
Digby Forever
Digby Forever

Farklı dünyalarda farklı karakterlerle eşsiz mücadelelere girişiyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 60 dakika önce

Digby Forever, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Efsane oyun PacMan tarzı bir kurguya sahip olan oyunda kristalleri açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Basit bir oynanışa sahip olan Digby Forever, farklı dünyalarda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Oyunda saklı kristalleri açığa çıkarmaya çalışıyor ve derinlere doğru kazmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı karakterleri de kullanabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak özel nesnelerin kilitlerini açabiliyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Birbirinden farklı dünyalarda da geçen oyunda işiniz bir hayli zor.

Dikkatli olmayı gerektiren oyunda blokları patlatarak ve delerek ilerliyorsunuz. Kristalleri toplayarak puanlar kazanıyor ve aynı zamanda da sizi engellemeye çalışan düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Doodle tarzı grafiklere sahip olan Digby Forever'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca yetenek kartlarını da biriktirerek özel güçlerin sahibi olabiliyorsunuz.

Digby Forever oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
3 Sprockets
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