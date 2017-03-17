Digby Forever, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Kristalleri toplamaya çalıştığınız oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Mobil telefonlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olan Digby Forever, derinliklere doğru ilerlediğiniz bir oyundur. Oyunda maden kazıyor ve kristalleri toplamaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve maksimum sayıda kristali toplamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Özel güçlerinizi ve yeteneklerinizi kullanabileceğiniz oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlerin ve haritaların yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor.

Dikkatli olmanız gereken oyunda blokları delebiliyor ve patlatabiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak kilitli nesneleri açabiliyor ve daha eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Renkli görsellere ve etkileyici seslere sahip olan Digby Forever'ı mutlaka denemelisiniz.

Digby Forever oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.