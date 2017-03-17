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Digby Forever
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Digby Forever

(iOS)
Digby Forever İndir Hemen İndir

150 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Digby Forever
Digby Forever
Digby Forever
Digby Forever
Digby Forever

Blokları delerek ilerliyor ve kristalleri toplamaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Digby Forever, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Kristalleri toplamaya çalıştığınız oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Mobil telefonlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olan Digby Forever, derinliklere doğru ilerlediğiniz bir oyundur. Oyunda maden kazıyor ve kristalleri toplamaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve maksimum sayıda kristali toplamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Özel güçlerinizi ve yeteneklerinizi kullanabileceğiniz oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlerin ve haritaların yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. 

Dikkatli olmanız gereken oyunda blokları delebiliyor ve patlatabiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak kilitli nesneleri açabiliyor ve daha eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Renkli görsellere ve etkileyici seslere sahip olan Digby Forever'ı mutlaka denemelisiniz.

Digby Forever oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
3 Sprockets
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