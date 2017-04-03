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Digit Drop
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Digit Drop

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Digit Drop
Digit Drop
Digit Drop
Digit Drop

Doğru rakamları bulmaca ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Digit Drop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir matematik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sayılarla oynadığınız oyunda rakamları seçerek toplam sonuçlarını bulmaya çalışıyorsunuz.

Farklı oyun modlarının yer aldığı Digit Drop oyununda toplama işlemi yapmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda doğru rakamları bularak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bulmaca oyunlarından farklı bir kurguyla karşımıza çıkan oyunda hızlı olmalı ve doğru rakamları bulmaya çalışıyorsunuz. Parmağınızı kaydırarak oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer matematik ile aranız iyiyse Digit Drop oyununu mutlaka denemelisiniz. Zamana karşı, sonsuz ve klasik oyun modlarına sahip olan oyunda dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Rastgele belirlenen sayıları bulmak için dikkatli olmanız gerekiyor.

Minimal tarz grafiklere ve seslere sahip olan oyunda çok eğleniyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Eğer matematik oyunlarını seviyorsanız Digit Drop oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Digit Drop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Nabhan Maswood
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