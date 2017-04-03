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Digit Drop
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Digit Drop

(iOS)
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72 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Digit Drop
Digit Drop
Digit Drop
Digit Drop

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir matematik oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 52 saniye önce

Digit Drop, matematik zekasına güvenenlerin mutlaka denemesi gereken bir bulmaca oyunudur. Doğru rakamları tahmin etmeye çalıştığınız oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Digit Drop oyununda doğru rakamları bulmaca çalışıyorsunuz. Elinizi hızlı tutarak oynamanız gereken oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyunda parmağınızı ekranda kaydırmanız yeterli oluyor. Son derece basit oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve doğru rakamları bulmalısınız. Matematik zekanızı da bir hayli geliştiren oyunda hızlı işlem yapmanız gerekiyor. 3 farklı oyun modlarına sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. 

Rastgele karşınıza çıkan sayıların toplamlarını bulmaya çalıştığınız oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyor ve aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Mutlaka denemeniz gereken bir oyun olan Digit Drop'u sakın kaçırmayın.

Digit Drop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Nabhan Maswood
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