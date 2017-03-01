Digital Soccer, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir futbol oyunudur.

Yerli oyun geliştiricisi Digital Dash tarafından yapılan Digital Soccer, sizlere gerçekçi bir serbest vuruş deneyimi vaat ediyor. Diğer oyunların aksine topa vuruş anınızı daha iyi kontrol edebildiğiniz oyunda, birbirinden farklı ayarlar bulunuyor. Çok ince detaylara dikkat eden yapım, böylece size futbolun dinamiklerine daha uygun bir oyun sunmak için çabalıyor ve bunu da görece başarıyor.

Oyunda altı farklı mod bulmak mümkün. Böylece oyundaki çeşitlilik artarken, oyuncular sıkılmadan oyun içeresinde daha fazla vakit geçirebiliyorlar. Digital Soccer'in bir başka dikkat çeken yanı ise futbolcu kişiselleştirebilmeniz. Böylece kendinize benzeyen ya da hoşunuza giden futbolcular ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Multiplayer desteği de sunan oyun, böylece arkadaşlarınızla en iyi serbest vuruşçunun kim olduğu konusunda yarışmanıza da yardımcı oluyor. Digital Soccer'a dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan bulabilirsiniz.