Digital Soccer(iOS)
Gerçekçi serbest vuruş deneyimine hazır olun!
Digital Soccer, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir freekick, futbol oyunudur.
Yerli oyun geliştirme stüdyosu Digital Dash'in ellerinden çıkan Digital Soccer, mobil oyuncuların uzun süredir bekledikleri gerçekçi freekick, serbest vuruş oyunu ihtiyacını karşılamaya gelior. Rakiplerine göre futbolun fizik kurallarına daha yatkın olan Digital Soccer, farklı bölümleri ile dikkatlerimizi çekiyor.
6 farklı oyun modu, 183 farklı kupa mücadelesi, futbol kişiselleştirme, yavaşlatma efektleri gibi oldukça donanımlı ve farklı bir oyun olan Digital Soccer, bu tarz futbol oyunları oynayanlar için biçilmez kaftan.
İyi sayılabilecek grafikleri ve başarılı oynanışıyla futbol tutkunlarının dikkatini çeken Digital Soccer'ın oynanışına ve grafiklerine dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan videodan alabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri.
- Üretici:
- Digital Dash
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