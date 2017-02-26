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Digiturk Online İşlemler
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Digiturk Online İşlemler

Digiturk Online İşlemler İndir Hemen İndir

716.8 KB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Digiturk Online İşlemler
Digiturk Online İşlemler
Digiturk Online İşlemler
Digiturk Online İşlemler
Digiturk Online İşlemler

Digiturk faturanızı ödemekten paket işlemlerine her şeyi mobilden yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Digiturk Online İşlemler, Digiturk paketlerini inceleyip satın almaktan Digiturk kampanyalarını takip etmeye, Digiturk müşteri hizmetlerine tek dokunuşla ulaşmaktan Digiturk fatura ödemeye pek çok işlemi yapabildiğiniz Digiturk web işlem uygulaması.

Hem iPhone hem de iPad’inizde kullanabileceğiniz Digiturk Online İşlemler uygulamasıyla webden gerçekleştirilen veya müşteri hizmetlerini arayarak yapılabilen işlemleri mobilden hızlıca yapma şansınız oluyor. Paket satın alma, fatura ödeme (otomatik ödeme talimatı verme), uzaktan kayıt emri verme, salonlardan maç ve film satın alma, teknik servis bilgilerini ulaşma ve teknik servis çağırma, PIN kodu sıfırlama dahil pek çok işlemi yapabiliyorsunuz.

Online işlemlere ilk kez giriş yapanlar için kolay şifre oluşturma seçeneği de sunan Digiturk Online İşlemler, uygulamadan ziyade Digiturk Online işlemler sitesinin mobil sürümü geldi bana.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Digiturk
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