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Dijital Göz Yorgunluğuna Dikkat

göz yorgunluğu

Sağlıklı bir insan gözünü dakikada ortalama 25 kez kırparken, bu sayı bilgisayar başındaki bir kişi için sadece 7 olarak ölçümlenmiş. Günde 3 saatten fazla süreyi dijital ekran başında harcayan kişilerde, dijital göz yorgunluğu rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Yine bu kişilerin gözlerinde yanma, batma ve bulanık görme gibi problemlere de rastlanabiliyor.

İhlas Haber Ajansı’nın haberinde, bu rahatsızlığı "Dijital göz yorgunluğunun en büyük nedenlerinden bir tanesi, bilgisayar karşısında gözün ekranı netleştirmek için yaptığı uyumdur.” şeklinde açıklayan Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, rahatsızlığın yaşanmaması için gözleri kırpmanın ve suni gözyaşı kullanımının önemine dikkat çekiyor. İpçioğlu önerilerine, "Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalıdır, ekrana çok yaklaşılmamalı belli bir mesafeden bakılmalıdır. Uzaklık ekrandakileri rahat görebilecek en uzak mesafe olmalıdır.” şeklinde devam ediyor.

Bursa Aritmi Göz Kliniği doktorları da, pencerelerle ekran açısının uygun olmasını, böylelikle pencere ve diğer kaynaklardan gelen görüntülerin ekran üzerine düşmemesini öneriyor. Doktorlar iri puntolu ve gözü yormayan karakterlerle yazmanın, koyu renk zeminler üzerinde açık renk karakterlerle çalışmanın, çalışırken 45-50 dakikada bir 5-10 dakika ara verip gözü dinlendirmenin de göz sağlığı için çok önemli olduğunu vurguluyorlar

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Yazar: - 31.01.2017

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