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Dikkat! ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesabınız Sıkıntı Çıkarabilir

ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya İkilemi Yaşayabilirsiniz

ABD’ye vize almak için cevaplanması gereken sorular arasında başvuru sahibinin sosyal medya hesap adresleri de yer alıyor.  

ABD'de devreye giren yeni vize uygulamasına göre, vize başvurularında artık kullanıcılara sosyal medya hesapları da soruluyor. Vize başvurusu yapmak için çevrimiçi başvuru yapanlar, artık sosyal medya hesaplarının adreslerini soran bir soruyla da karşılaşacaklar.

ABD, bu soruyu “opsiyonel” yani cevaplanması zorunlu olmayan soruların arasına dahil etmiş. Bu noktada başvurunuzun kabul edilip edilmeyeceği vize başvurunuzu inceleyen görevlinin inisiyatifine kalıyor. Çünkü bu bölüme bir adres yazmazsanız ve sosyal medya hesabınız varsa ABD hükümeti bunu saptayarak hesaplarınızın detaylarını incelemeye alabiliyor. Böylece ABD’den bir şeyler saklıyormuş durumuna düşebiliyorsunuz. Sosyal medya hesabınız gerçekten yoksa bu sefer de neden olmadığına dair sıkıcı sorularla mülakat esnasında karşılaşabiliyorsunuz. Kısaca ABD vizesi almadan önce yapacağınız başvuruda sosyal medya hesabınızı vermediğiniz ya da olmadığını ifade ettiğiniz her iki durumda rahatsız edici bazı sırlar sakladığınızı düşünülebiliyor. Bunun sonucu olarak da vize başvurunuz kabul edilmeyebiliyor.

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Yazar: - 23.12.2016

Dikkat! ABD Vizesi Alırken Sosyal Medya Hesabınız Sıkıntı Çıkarabilir İçin Yorum Yaz

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