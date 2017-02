Dikkat! Birden Fazla Sosyal Medya Hesabı Kullanıyorsanız Depresyondasınız

Artık çevrimiçi sosyal medya hesabı olmayanlara "acayip" bakışlar fırlatırken, şimdi de birden fazla hesaba sahip olanlardan ürküyor olmamızı gerektirebilecek bir araştırma yayınlandı.

Pittsburg Üniversitesi’nin CRMTH (Center for Research on Media, Technology and Health) biriminin yaptığı bir anketle birlikte, 7 ile 11 arası sosyal medya platformu kullanan kişilerin ağır depresyon belirtileri gösterdiği ortaya çıktı. Araştırma, birçok hesaba sahip olanların 2 ya da daha az sosyal medya hesabı kullananlardan 3 kat daha fazla depresyona girebileceğine dikkat çekiyor. Merkezin yaptığı araştırma, genç yetişkinlerdeki depresyon ve anksiyeteyle birden çok sosyal hesabı kontrol ediliyor olmasının yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Pittsburg Üniversitesi yaşları 19 ile 32 arasında değişen 1.800'e yakın Amerikan genci ile depresyon testleri ve anketler yaptı. ABD'de oldukça sık kullanılan popüler 11 sosyal medya platformları olan Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine ve Linkedin kullanımı ile ilgili olan bu anket, 7 ile 11 kadar sosyal medya platformu kullanan gençlerin ağır depresyon belirtileri gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu belirtileri saptamak için ırk, cinsiyet, ilişki durumu, gelir, eğitim ve sosyal medyada harcanan toplam zaman gibi diğer faktörleri de karşılaştıran anket, sosyal platformlar arasında hızlı ve sürekli geçişin zayıf algıya ve diğer zihinsel problemlere sebep olduğu da belirlendi.

Peki, siz kaç sosyal medya platformuna üyesiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? "Bana bir şey olmaz" diyenlerdenseniz, aşağıdan eksik sosyal medya hesaplarınız tamamlayabilirsiniz.

