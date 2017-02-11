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Dikkat! Birden Fazla Sosyal Medya Hesabı Kullanıyorsanız Depresyondasınız

Birden Fazla Sosyal Medya Hesabı Kullanmak Depresyona Yol Açıyor

Artık çevrimiçi sosyal medya hesabı olmayanlara "acayip" bakışlar fırlatırken, şimdi de birden fazla hesaba sahip olanlardan ürküyor olmamızı gerektirebilecek bir araştırma yayınlandı.

Pittsburg Üniversitesi’nin CRMTH (Center for Research on Media, Technology and Health) biriminin yaptığı bir anketle birlikte, 7 ile 11 arası sosyal medya platformu kullanan kişilerin ağır depresyon belirtileri gösterdiği ortaya çıktı. Araştırma, birçok hesaba sahip olanların 2 ya da daha az sosyal medya hesabı kullananlardan 3 kat daha fazla depresyona girebileceğine dikkat çekiyor. Merkezin yaptığı araştırma, genç yetişkinlerdeki depresyon ve anksiyeteyle birden çok sosyal hesabı kontrol ediliyor olmasının yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Pittsburg Üniversitesi yaşları 19 ile 32 arasında değişen 1.800'e yakın Amerikan genci ile depresyon testleri ve anketler yaptı. ABD'de oldukça sık kullanılan popüler 11 sosyal medya platformları olan Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine ve Linkedin kullanımı ile ilgili olan bu anket, 7 ile 11 kadar sosyal medya platformu kullanan gençlerin ağır depresyon belirtileri gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu belirtileri saptamak için ırk, cinsiyet, ilişki durumu, gelir, eğitim ve sosyal medyada harcanan toplam zaman gibi diğer faktörleri de karşılaştıran anket, sosyal platformlar arasında hızlı ve sürekli geçişin zayıf algıya ve diğer zihinsel problemlere sebep olduğu da belirlendi.

Peki, siz kaç sosyal medya platformuna üyesiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? "Bana bir şey olmaz" diyenlerdenseniz, aşağıdan eksik sosyal medya hesaplarınız tamamlayabilirsiniz.

İndir
Reddit Android
Reddit Android Android için Popüler Sosyal Haber Uygulaması

İndir16 MB
Reddit iOS
Reddit iOS iPhone ve iPad için Sosyal Haber Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir4.8 MB
Tumblr Android
Tumblr Android Tumblr Android Uygulaması

İndir7.5 MB
Tumblr iOS
Tumblr iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Tumblr Uygulaması

İndir5.3 MB
Pinterest Android
Pinterest Android Android İçin Pinterest Uygulaması

İndir28.2 MB
Pinterest iOS
Pinterest iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Pinterest Uygulaması
 

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir66 MB
Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Mesajlaşma Programı

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Yazar: - 11.02.2017

Dikkat! Birden Fazla Sosyal Medya Hesabı Kullanıyorsanız Depresyondasınız İçin Yorum Yaz

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