Dikkat! Bu Android Uygulamaları Virüs Yayıyor
2016’nın başlarında yayılmaya başlayan ve 10 milyondan fazla kişiyi etkileyen HummingBad isimli Android virüsü, fark edildikten hemen sonra ortadan kaldırılmıştı. HummingWhale ismiyle geri dönen virüs, Google Play uygulama mağazasından bulaşıyor. Yazılımın hedefinde sahte reklam üzerinden para kazanmak var. Check Point grubu tarafından tespit edilen virüsün bulucuları, şimdiye kadar 300 bin dolara yakın gelir elde etmiş durumda.
HummingWhale cihazınıza bulaştıktan sonra izin almadan çok sayıda uygulamayı indirebiliyor ve telefonun hafızasını kullanmadan sonsuz sayıda sahte uygulamayı da yükleme becerisine sahip. Google Play'in hali hazırda durumdan haberi var. Şüpheli yazılımların çoğunu sahte ve Çin yapımı kamera uygulamaları olduğunu belirten Check Point, tam listeyi de yayınladı.
“Ahmet, bunları sen mi yükledin benim telefona?” , “Yine nereleri kurcaladın Neriman?” İşte Neriman teyzenin kurcalamış olabileceği programlar listesi:
Whale Camera
Blinking Camera
Orange Camera
Ocean camera
Safe and Fast
Fast Cleaner
Deep Cleaner
Rainbow Camera
Clever Camera
Tiny Cleaner
FlappyCat
Elephant Album
Smile Camera
File Master
Easter Rush
Google Play'deki 155 Uygulama Virüs İçeriyor