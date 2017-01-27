Dikkat! Bu Android Uygulamaları Virüs Yayıyor

2016’nın başlarında yayılmaya başlayan ve 10 milyondan fazla kişiyi etkileyen HummingBad isimli Android virüsü, fark edildikten hemen sonra ortadan kaldırılmıştı. HummingWhale ismiyle geri dönen virüs, Google Play uygulama mağazasından bulaşıyor. Yazılımın hedefinde sahte reklam üzerinden para kazanmak var. Check Point grubu tarafından tespit edilen virüsün bulucuları, şimdiye kadar 300 bin dolara yakın gelir elde etmiş durumda.

HummingWhale cihazınıza bulaştıktan sonra izin almadan çok sayıda uygulamayı indirebiliyor ve telefonun hafızasını kullanmadan sonsuz sayıda sahte uygulamayı da yükleme becerisine sahip. Google Play'in hali hazırda durumdan haberi var. Şüpheli yazılımların çoğunu sahte ve Çin yapımı kamera uygulamaları olduğunu belirten Check Point, tam listeyi de yayınladı.

“Ahmet, bunları sen mi yükledin benim telefona?” , “Yine nereleri kurcaladın Neriman?” İşte Neriman teyzenin kurcalamış olabileceği programlar listesi:

Whale Camera

Blinking Camera

Orange Camera

Ocean camera

Safe and Fast

Fast Cleaner

Deep Cleaner

Rainbow Camera

Clever Camera

Tiny Cleaner

FlappyCat

Elephant Album

Smile Camera

File Master

Easter Rush

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