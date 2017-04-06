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Dikkat! Facebook'ta İleti Beğenirken Başınız Derde Girebilir

Dikkat! Facebook'ta İleti Beğenirken Başınız Derde Girebilir

Facebook'ta bir iletiyi beğenirken yasal olarak sorumluluklar taşıdığınızı biliyor muydunuz? Bazı gönderileri beğenirken sizi dava edebileceklerini hiç düşündünüz mü? İsviçre'de yaşayan 45 yaşındaki bir kullanıcı da düşünmemiş olacak ki, başı "like" attığı bir beğeni yüzünden derde girdi.

Facebook’ta gezinirken ırkçılık yanlısı bir içeriğe beğeni gönderen kullanıcıya dava açıldı. Davanın açıldığı kişi, bu gönderiyi kendisinin yazıp paylaşmadığını ve yalnızca beğendiğini, dolayısıyla bir suç işlemediğini iddia ediyor ancak davayı açan şahıs oldukça inatçı görünüyor. Savcılar, sadece bir görüşü yazmanın suç olmadığını, beğeni göndermenin suç unsuru olabilecek bu görüşe, yani suça ortak olunduğu anlamına gelebileceği iddia ediyorlar. Dava bu minvalde devam edecek gibi görünüyor, ancak sonucu kestirmek de mümkün değil.

Aslında Türkiye'de de benzer durumlar yaşanmıyor değil. Sadece 15 Temmuz eylemleri sonrasında benzer ya da farklı binlerce dosya Cumhuriyet Savcılıklarına verilmişti. Halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan ve bunları beğenilerle destekleyen eylemler hakkında işlemler yapılmıştı. Bunun yanı sıra, karşıt görüşlü kullanıcıların Facebook beğeneleri üzerinden birlerine hakarate varacak kadar kadar sert eleştirdiklerine de şahit olabiliyoruz.

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Facebook, İntikam Pornosuna Karşı Yeni Bir Teknolojiyle Savaşacak

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Yazar: - 06.04.2017

Dikkat! Facebook'ta İleti Beğenirken Başınız Derde Girebilir İçin Yorum Yaz

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