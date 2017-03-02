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Diksiyon
TamindirMobilEğitimDiksiyon - Android Için Eğitim Uygulaması

Diksiyon

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Diksiyon
Diksiyon
Diksiyon
Diksiyon
Diksiyon

Diksiyon uygulamasıyla ses, nefes, çene, ağız ve dudak egzersizleri yaparak diksiyonunuzu geliştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 54 dakika önce

Diksiyon uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan yapacağınız egzersizler sayesinde etkili bir konuşma becerisine sahip olabilirsiniz.

Diksiyon egzersizlerinin amacı; akıcı ve anlaşılır bir konuşma becerisine sahip olmak, kendimizi etkili bir şekilde ifade edebilmek, topluluk önünde heyecanı dizginlemek, tüm sesleri doğru telaffuz edebilmek, sesi ve beden dilini etkili bir biçimde kullanabilmek için büyük önem taşıyor. Konuştuğumuz dili, sesbilim açısından doğru ve güzel konuşabilmek ve iletişim kurarken daha etkili bir rol oynamak için diksiyonun iyi olması büyük önem taşıyor. Diksiyon uygulaması da bu amaçlara yönelik hazırlanan egzersizler sayesinde, bulunduğunuz her yerden diksiyon alıştırmaları yapabilmenizde kolaylık sağlıyor.

Tekerleme, nefes, ses, dil, dudak, çene ve yanak egzersizlerini ayrı kategorilerde sunan uygulamada kendinizi sınayabilmeniz de mümkün. Çalışma Grafiği bölümü sunan Diksiyon uygulaması, biraz önce bahsettiğimiz kategorilerde dakika cinsinden ne kadar süre çalıştığınızı grafik bazında sizlere sunuyor. Eğer, bu konuya önem veriyorsanız ve çalışmalarınızı aksatmak istemiyorsanız belirlediğiniz gün ve saatlerde size bildirim gönderilmesini de ayarlayabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
DeerLabs
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