Dinotrux: Trux It Up!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı oyunları barındıyan Dinotrux: Trux It Up! ile zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Popüler televizyon serisi Dinotrux'un resmi mobil oyunu olan Dinotrux: Trux It Up!, takım çalışması ve işbirliğe dayalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Binalar inşa edip birbirinden eğlenceli minik oyunlar oynayabileceğiniz Dinotrux: Trux It Up! ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunda Dinotrux'un simgesini yeniden inşa ediyor ve farklı iş makinelerini kontrol edebiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir atmosferde geçen oyunda tamamı 3 boyutlu bir dünya sizleri bekliyor. Renkli grafikleri ve etkileyici mekanikleriyle Dinotrux: Trux It Up mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Dinotrux: Trux It Up!, sorunların çözümlerini öğreten bir oyundur. Farklı görevleri yerine getirmeye çalıştığınız oyunu mutlaka denemelisiniz.

Reklamsız olarak dikkat çeken Dinotrux: Trux It Up!, eğlence dolu bir dünya sunuyor. Etkileşimli animasyonlar, kolay kontroller ve inanılmaz atmosferiyle Dinotrux: Trux It Up! islzeri bekliyor.

Dinotrux: Trux It Up! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.