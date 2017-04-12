Dinotrux: Trux It Up!(Android)
Popüler televizyon serisi Dinotrux'un resmi mobil oyunu
Dinotrux: Trux It Up!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı oyunları barındıyan Dinotrux: Trux It Up! ile zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.
Popüler televizyon serisi Dinotrux'un resmi mobil oyunu olan Dinotrux: Trux It Up!, takım çalışması ve işbirliğe dayalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Binalar inşa edip birbirinden eğlenceli minik oyunlar oynayabileceğiniz Dinotrux: Trux It Up! ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunda Dinotrux'un simgesini yeniden inşa ediyor ve farklı iş makinelerini kontrol edebiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir atmosferde geçen oyunda tamamı 3 boyutlu bir dünya sizleri bekliyor. Renkli grafikleri ve etkileyici mekanikleriyle Dinotrux: Trux It Up mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Dinotrux: Trux It Up!, sorunların çözümlerini öğreten bir oyundur. Farklı görevleri yerine getirmeye çalıştığınız oyunu mutlaka denemelisiniz.
Reklamsız olarak dikkat çeken Dinotrux: Trux It Up!, eğlence dolu bir dünya sunuyor. Etkileşimli animasyonlar, kolay kontroller ve inanılmaz atmosferiyle Dinotrux: Trux It Up! islzeri bekliyor.
Dinotrux: Trux It Up! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 3
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.3 ve üzeri
- Üretici:
- Fox & Sheep
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Dinotrux: Trux It Up! Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
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