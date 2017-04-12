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Dinotrux: Trux It Up!
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Dinotrux: Trux It Up!

(iOS)
Dinotrux: Trux It Up! İndir Hemen İndir

377 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!
Dinotrux: Trux It Up!

Popüler televisyon serisi Dinotrux'un aksiyon dolu resmi oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Dinotrux: Trux It Up!, iOS  işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon ve macera oyunudur. Popüler televizyon serisi Dinotrux'un mobil oyunu olan Dinotrux: Trux It Up! ile birbirinden eğlenceli işler ortaya çıkarıyorsunuz.

Zevkli dakikalar geçirebileceğiniz bir oyun olan Dinotrux: Trux It Up!, birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda binalar inşa edebiliyor ve birbirinden zevkli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda iş makinelerini kontrol ediyor ve Dinotrux'un logosunu baştan inşa etmeye çalışıyorsunuz. Mutlaka denemeniz gereken oyunda işiniz de bir hayli zor. Dikkatli olmalı ve en kısa sürede görevleri yerine getirmelisiniz. Renkli görselleri ve 3 boyutlu dünyasıyla Dinotrux: Trux It Up! mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Çocukların da severek oynayacağı Dinotrux: Trux It Up'su mutlaka indirmelisiniz. 

Kolay bir oynanışa saihp olan oyuda birbirinden farklı mekanikler yer alıyor. Ayrıca reklamsız olan Dinotrux: Trux It Up!, boş zamanlarınızı değerlendirmek için biçilmiş kaftan. Dinotrux: Trux It Up! islzeri bekliyor.

Dinotrux: Trux It Up! oyununu iOS cihazlarınıza 2 dolar karşılığında indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Fox & Sheep
Dinotrux: Trux It Up! QR Kodu Okutarak İndir

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