Dinozorların Neden Yok Olduğu Kesin Olarak Anlaşıldı

Almanya'da Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, dinozorların sonunu getiren şeyin göktaşı olmadığını iddia ediyorlar. Bilim insanları dinozorların sonunu getiren faktörün gök taşının kendisi değil, yol açtığı iklim felaketi olduğunu işaret ettiler.

Enstitü araştırmacıları, dünyaya çarptıktan sonra o dönemde yaşayan dinozorları yok eden gök taşının yaşamı üzerinde nasıl bir iklimsel etki yarattığına dair yeni bir model geliştirdiler.Araştırmacılar dev gök taşının dünyaya çarpmasıyla beraber yer kabuğundan kalkan büyük miktarda tozun atmosfere yayıldığını bilgisayarda simüle ettiler. Bu toz bulutunun uzun yıllar boyunca gezegende gün ışığını perdelediğini ve içinde yoğunlaşan sülfürik asit damlalarının yeryüzünde uzun vadeli soğumaya yol açtığını vurguladılar.

Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, bu etkinin zincirleme bir doğal felakete dönüştüğü ve atmosferdeki oksijen dengesinin bozulduğunu, birçok bitkinin öldüğünü de ifade ettiler. Bu ölümlerin gıda zincirindeki diğer canlıları da etkilediği, dinozorlar gibi büyük miktarda enerji harcayan, çok daha fazla oksijene ve gıdaya ihtiyaç duyan türlerin yaşamını sürdürmesinin imkansız hale geldiğini vurguladılar.

Dinozorların Soyunu Tüketen Gök Taşı

66 milyon önce Meksika Körfezine düşen gök taşının yarattığı krater olduğu düşünülen Chicxulub bölgesinde yapılan incelemeler de, bu sonuçları işaret eden bulgular içeriyor. Dünya ile çarpıştıktan sonra iklim değişmelerine, depremlere ve zincir volkanik tepkimelere sebep olan gök taşının düştüğü tahmin edilen Chicxulub kraterinde doğal doku bozulması teorileri, dinozorların kitlesel yok oluşunda gök taşının çarpmasıyla yaşanan sıcaklık artışı ve tsunamiler gibi kısa vadeli etkilerden daha belirleyici olduğu kesinlik kazanıyor.

Gök taşının çarpması sonra uzun bir süre tropik bölgelerde bile sıcaklığı neredeyse sıfırın altına düşmesiyle birlikte dinozorların yaşam koşullarının aniden değişmesi, tamamen yok olmalarına yol açmış.

Dinozorların Soyunu Tüketen Gök Taşının Sırları Açığa Çıkıyor