DiRT 4 Duyuruldu!

Yarış oyunlarının piri Codemasters, uzun süredirt dört gözle beklenen yeni yarış oyununu duyurdu. Stüdyo bugün yayınladığı kısa bir video ile DiRT 4'e dair ilk bilgileri bizlerle paylaşmış oldu.

1985 yılında oyun yapmaya başlayan ve neredeyse o günden bu yana yarış oyunları ile meşgul olan Codemasters, bugüne kadar DiRT, Grid, F1 ve Colin McRae gibi birçok yarış serisini piyasaya sürmüştü. Bu seriler arasında en sevilenlerden bir tanesi olan DiRT'ün yeni oyununa dair ilk bilgiler yıllar önce ucundan gösterilmiş; ancak bugüne kadar herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Birkaç saat önce yayınlanan yeni video ile uzun süredir beklenen DiRT 4 sonunda duyuruldu. "Be Fearless", "Korkusuz Ol" sloganı ile duyurulan oyun için yayınlanan video oyun içi görüntülere de yer verirken, oyunun PC, PS4 ve Xbox One platformları için de piyasaya sürüleceğinin bilgisini merak edenlerle paylaştı. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgilerin ise yakın zaman sonra açıklanacağı söyleniyor. Yayınlanan o videoyu da hemen aşağıdan izlemeniz mümkün.

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