Dirt Xtreme, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza oynayabileceğiniz harika bir motokros yarışı olarak karşımıza çıkıyor. Adrenalin seviyenizi yükseltebilecek bir oyun olan Dirt Xtreme ile harika dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Gerçek oyuncularla oynadığınız bir yarış oyunu olan Dirt Xtreme, akrobasik hareketler yapıp parkuru en önde bitirmeye çalıştığınız harika bir oyundur. Motokros motorlarının yer aldığı oyunda farklı motorlar kullanabiliyor ve aynı zamanda bazı düzenlemeler yaparak motorunuzu kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı parçaların kilitlerini açarak kullandığınız motorun gücünü katlayabiliyor ve yarışlarda daha güçlü olabiliyorsunuz. Ayrıca kullandığınız karakterin kullandığı kostümleri de değiştirebiliyor ve yine aynı şekilde bazı düzenlemeler yapabiliyorsunuz. İnanılmaz yarışların gerçekleştiği oyunda heyecanı doruk noktalarda yaşıyorsunuz. Akrobasik hareketler de yaparak rakiplerinize göz dağı verebiliyorsunuz. Dengede kalmak için çaba göstermelisiniz.

Farklı stickerları motorunuza yapıştırarak tarzınızı yansıtabiliyor ve oyundan aldığınız keyfi katlayabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda gerçek fizik motoru yer alıyor. Yarış oyunu severlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Dirt Xtreme, 5 puanı sonuna kadar hak ediyor. Dirt Xtreme'i sakın kaçırmayın.

Dirt Xtreme oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.