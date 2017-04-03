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Dirt Xtreme
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Dirt Xtreme

(iOS)
Dirt Xtreme İndir Hemen İndir

556 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Dirt Xtreme
Dirt Xtreme
Dirt Xtreme
Dirt Xtreme
Dirt Xtreme

Gerçekçi parkurlar ve güçlü motorlarıyla adrenalini yükselten harika bir yarış oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Dirt Xtreme, güçlü motorların ve gerçekçi parkurların yer aldığı harika bir motokros yarışı olarak dikkatimizi çekiyor. Adrenalin seviyesini doruklara kadar çıkarmayı başaran Dirt Xtreme ile eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Açık dünyada karşı oynadığınız bir motokros yarışı olan Dirt Xtreme, gerçek fizik motoru ve atmosferiyle ilgi çekiyor. Akrobasik hareketler yapabileceğiniz oyunda yarışı en önde bitirmeye çalışıyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz. Güçlü motorların yer aldığı oyunda dilediğiniz motoru kullanabiliyor ve aynı zamanda bir takım düzenlemeler de yapabiliyorsunuz. Motorunuzu modifiye ederek daha güçlü bir hale gelmesini sağlayabiliyor ve dış görünümüyle de oynarak dilediğiniz gibi görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Heyecan ve aksiyon dolu oyunda inanılmaz yarışlara katılabiliyor ve arkadaşlarınıza göz dağı verebiliyorsunuz. Farklı parkurların da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Dengede kalmalı ve yarışları en önde bitirelisiniz. 

Kolay kontrollere sahip olan oyunda motoru iyi kullanmalı ve puanlar kazanmalısınız. Onlarca farklı parkurun yer aldığı oyunda gerçek fizik şartlarında yarışıyorsunuz. Adrenalin yaşatabilen Dirt Xtreme oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. 5 puanı sonuna kadar hak eden Dirt Xtreme'i sakın kaçırmayn.

Dirt Xtreme oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Deemedya m.s. ltd.
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