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Dishonored 2 Demo Sürümü Yayınlanacak

Dishonored 2 Demo Sürümü Yayınlanacak

Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan ve oyunculardan iyi yorumlar alan Dishonored 2 için özel bir demo sürümü yayınlanacak. Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan Dishonored 2, bir FPS oyunu olmasına rağmen tür içinde bize farklı bir oynanış sunmuştu. Dishonored 2 temel olarak belli hedeflere suikast düzenleyerek ilerlediğiniz bir FPS oyunuydu. Bu nedenle oyunda ateşli silahlar diğer FPS oyunlarındaki gibi öncelikli değildi. Oyuncular Dishonored 2'de hedeflerine ulaşabilmek için düşmanlarını gizlice atlatabiliyor veya ortalığı kan gölüne çevirebiliyorlardı. Bunun için de oyunculara doğa üstü yetenekler sunuluyordu.

Şu an indirimsiz olarak 219 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan Dishonored 2, Steam üzerinde ne kadar iyi kullanıcı yorumları almış olsa da satış anlamında bekleneni vermemişti. Bu nedenle Bethesda, oyunun bir demo sürümünü yayınlayarak oyunculara Dishonored 2'yi sevdirtmeye çalışacak. 6 Nisan tarihinde yayınlanacak Dishonored 2 demo sürümünü ücretsiz olarak indiren oyuncular oyunun ilk 3 bölümünü oynayabilecekler.

Dishonored 2 demosu PC'nin yanısıra PlayStation ve Xbox platformlarında da yayınlanacak. Dishonored 2'nin PC demosunu bu bağlantıyı kullanarak indirebileceksiniz:

İndir
Dishonored 2
Dishonored 2 FPS Türünde Suikast Oyunu

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Yazar: - 04.04.2017

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