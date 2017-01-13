Disko Topunu Aratmayan Oyuncu Eldiveniyle Tanışmış mıydınız?

Günümüzde birçok farklı oyun ekipmanı geliştiriliyor. Oyuncular için özel üretilmiş kulaklıklar, klavyeler ve farelerin yanısıra oyuncu koltukları gibi farklı ekipmanlarla da karşılaşmıştık. Fakat Chnano LED Gloves adlı yeni oyuncu eldiveni modeli oyunculuğun sınırlarını zorlayacak nitelikte. Bu ilginç aydınlatmalı eldiven sahip olduğu RGB LED'ler sayesinde değişen renklerde ışık verebiliyor. Bu sayede arkadaş ortamlarında veya oyun partilerinde ellerinizden yayılan ışıkla dikkatleri üzerinize toplayabiliyor, adeta 80'li yıllardan kopup gelmiş bir disko yıldızı gibi oyun oynayabiliyorsunuz.

Amazon üzerinde 9 $ civarında makul bir fiyatla satılan Chnano LED Gloves değiştirilebilir pillerle geliyor. Bu sayede eldiveni daha uzun ömürlü olarak kullanabiliyorsunuz. Chnano LED Gloves üzerinde yeşil, kırmızı ve mavi renkte aydınlatma yer alıyor. Ayrıca 6 farklı mod ile aydınlatma sistemi değiştirilebiliyor. Dilerseniz renkleri eriyormuşçasına yavaş değişecek şekilde ayarlayabiliyor, dilerseniz parmak uçlarınız kırmızı yanıp sönecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Chnano LED Gloves ucuz ve ilginç bir ürün olsa da üzerinde kauçuk kaplama olmadığı için oyunlarda biraz sıkıntı yaratabilecek nitelikte. Bu durum oyun kontrol cihazlarının veya farenin elinizden kayabileceği anlamına geliyor. Yine de oyun stilinizin yanında görünüşünüzle de etrafa ateş salmak istiyorsanız Chnano LED Gloves size aradığınız büyüyü sunabilir.

2017'de Oyunların Standartlarını Belirleyecek Teknolojiler