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Disney Stüdyoları Irkçı Esprilerinden Dolayı PewDiePie ile Bağlarını Kopardı

Disney Stüdyoları Irkçı Esprilerinden Dolayı PewDiePie ile Bağlarını Kopardı

PewDiePie bir süredir YouTube üzerinde anti semitik (Yahudi karşıtlığı veya Yahudi düşmanlığı) temalı espriler yapmayı sürdürüyordu. Disney Stüdyoları destek verdiği PewDiePie YouTube kanalıyla bu sebepten dolayı bağlarını kopardığını açıkladı.

Etimolojik olarak antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini söylense de terim ortaya çıkışından itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek için kullanılıyor. Disney, PewDiePie YouTube kanalında bu ideolojiye yönelik ağır "şakaların" arttığına dikkat çekerek, İsviçreli Felix Arvid Ulf Kjellberg'e ait olan kanalla ilişkisini kesti.

The Wall Street Journal'in haberine göre, kanalda 2016 yılı Ağustos ayına kadar uzanan uzun bir süreçte anti semitik tam 9 adet konu üzerinde ağır şakalar yapılmış. Bu yüzden 53 milyon takipçisi olan kanal artık Disney desteğinden yoksun kalacak.

pewdiepie

En son yaptığı video yayınında, iki üstü çıplak adamın "Yahudilere Ölüm" yazan bir posterin altında pozlarını paylaşan PewDiePie YouTube kanalı, her nekadar bu videoyu kaldırmış olsa da bu bardağı taşıran son damla oldu.

İndir155 MB
PewDiePie`s Tuber Simulator iOS
PewDiePie`s Tuber Simulator iOS iPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu

İndir39 MB
PewDiePie`s Tuber Simulator Android
PewDiePie`s Tuber Simulator Android Android için YouTuber Simülatörü

İndir84 MB
PewDiePie: Legend of Brofist iOS
PewDiePie: Legend of Brofist iOS iPhone ve iPad İçin 2 Boyutlu Aksiyon Oyunu

İndir55 MB
PewDiePie: Legend of Brofist Android
PewDiePie: Legend of Brofist Android Android için Retro Aksiyon Oyunu

PewDiePie YouTube Kanalını Silmedi Ama Herkesi Trolledi!

YouTube Yıldızı PewDiePie Kendi Video Kanalını Açıyor

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Yazar: - 14.02.2017

Disney Stüdyoları Irkçı Esprilerinden Dolayı PewDiePie ile Bağlarını Kopardı İçin Yorum Yaz

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