Disney Stüdyoları Irkçı Esprilerinden Dolayı PewDiePie ile Bağlarını Kopardı

PewDiePie bir süredir YouTube üzerinde anti semitik (Yahudi karşıtlığı veya Yahudi düşmanlığı) temalı espriler yapmayı sürdürüyordu. Disney Stüdyoları destek verdiği PewDiePie YouTube kanalıyla bu sebepten dolayı bağlarını kopardığını açıkladı.

Etimolojik olarak antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini söylense de terim ortaya çıkışından itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek için kullanılıyor. Disney, PewDiePie YouTube kanalında bu ideolojiye yönelik ağır "şakaların" arttığına dikkat çekerek, İsviçreli Felix Arvid Ulf Kjellberg'e ait olan kanalla ilişkisini kesti.

The Wall Street Journal'in haberine göre, kanalda 2016 yılı Ağustos ayına kadar uzanan uzun bir süreçte anti semitik tam 9 adet konu üzerinde ağır şakalar yapılmış. Bu yüzden 53 milyon takipçisi olan kanal artık Disney desteğinden yoksun kalacak.

En son yaptığı video yayınında, iki üstü çıplak adamın "Yahudilere Ölüm" yazan bir posterin altında pozlarını paylaşan PewDiePie YouTube kanalı, her nekadar bu videoyu kaldırmış olsa da bu bardağı taşıran son damla oldu.

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