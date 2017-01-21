DJI'ın Türkiye'deki İlk Mağazası İzmir'de Açıldı

Dünyanın en büyük drone üreticisi konumunda olan DJI, Türkiye'deki ilk mağazasını İzmir'de açtı. DJI ve Providyo (Refleks Mağazacılık) işbirliği ile açılan mağaza Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk Premium Mağaza olma özelliğini taşıyor. Tamindir ekibi olarak bizde DJI'ın Türkiye'de açtığı ilk mağazanın açılışındaydık.

İzmir Karşıyaka'da açılan premium mağazada, DJI tarafından lansmanı yapılan Mavic Pro, Phantom4 Pro ve Inspire 2 gibi yeni ürünler ilk defa bu mağazadan Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, mağazanın içinde bulunan uçuş alanı, drone meraklılarına ve uçuş deneyimi yaşamamış kullanıcılar için hizmet verecek. Kullanıcılar bu özel alanda eğitim alacak ve ürünleri deneyimleme şansını elde edecek.

Bunların yanında DJI'ın Türkiye'de açtığı ilk mağaza, satış sonrası destek ve servis hizmetine çok önem verecek. Özellikle bu ihtiyacı karşılamak istediklerini belirten yetkililer, drone kullanıcılarının en çok karşılaştığı problem olan garanti sürecindeki ürünlerin Çin’e geri yollanması ve değişim sürecinin uzun sürmesine çare olacaklarını ifade ettiler. Mağazanın hizmete girmesi ile birlikte garanti ve satış sonrası hizmetlerin daha hızlı ve profesyonel yönetilmesi hedefleniyor.

Kullanıcılar garanti ve satış sonrası hizmetleri için mağaza ile iletişime geçecek ve tüm süreçler Türkiye'de yetkili mağaza tarafından takip edilip yasal süre olan 20 iş günü içerisinde sonlandırılacak. Yasal süreyi geçen ürünlerde ise birebir değişim sağlanacak.Yetkili mağaza ile, DJI bayilik sisteminde etkin olarak yönetemediği satış sonrası hizmetlerinde iyileştirme yaparak kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

DJI'ın Türkiye'deki ilk mağazasının açılışını değerlendiren Tamindir.com Genel Yayın Yönetmeni Can Çevrim, "Türkiye'deki ilk DJI mağazasının İzmir'de açıldığını görmek heyecan verici. Yetkililer satış sonrası sonrası desteğe çok önem vereceklerini, özellikle o ihtiyacı karşılamak istediklerini belirtiyorlar. Bugün burada olmaktan ötürü mutluyuz" dedi.

Tamindir ekibi olarak DJI Türkiye ekibine başarılar diliyoruz. Drone ürünlerinin yanı sıra mağazada DJI’ın Osmo, Osmo mobile gibi tüm ürünlerinin yer alacağı da söylemeden geçmeyelim.

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