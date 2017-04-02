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Doctor Kids
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Doctor Kids

(Android)
Doctor Kids İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Doctor Kids
Doctor Kids
Doctor Kids
Doctor Kids
Doctor Kids

Çocukların beğenerek oynayabileceği bir doktorculuk oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Doctor Kids, hastalıkları iyileştirmeye çalıştığınız eğlenceli bir doktorculuk oyunudur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Doctor Kids ile eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Kliniğe gelen hasta çocukları iyileştirmeye çalıştığınız oyunda küçük hastalara yardım ediyor ve sağlık sorunlarını gidermeye çalışıyorsunuz. Farklı alanda hastalıklarla savaşıyor ve benzersiz ameliyatlara giriyorsunu. Diş çekme, kırık düzeltme, diş ameliyatı ve röntgen çekme gibi işlemleri yapabildiğiniz oyunda zevkli vakit geçirebiliyorsunuz. Özellikle çocukların beğenerek oynayacağı Doctor Kids, çocukların doktarlara ısınmasına yardımcı olabilir. Yüksek kaliteli görsellerin de yer aldığı oyunda sonsuz oyun keyifi yaşıyorsunuz. Hastalıkları iyileştirere deneyim kazanıyor ve farklı ilaçları hastalarınıza önerebiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan Doctor Kids, boş zamanlarınızda eğlenebileceğiniz harika bir oyundur. Acil vakalara da yetişmeye çalıştığınız oyunda hastalarınızı hayatta tutmanız gerekiyor. Doctor Kids oyunu mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Doctor Kids oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Bubadu
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