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Doctor Kids
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Doctor Kids

(iOS)
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45 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Doctor Kids
Doctor Kids
Doctor Kids
Doctor Kids
Doctor Kids

Hastalıkları iyileştirmeye ve uzman bir doktor olmaya çalışıyoruz

Murat İşçi Son güncelleme 21 dakika önce

Doctor Kids, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir doktorculuk oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli bir oyun olan Doctor Kids ile hastalıkları iyileştirmeye çalışıyorsunuz.

Hasta çocukları iyileştirmeye çalıştığınız bir oyun olan Doctor Kids, farklı türde hastalıklara sahip çocukları iyileştirmeye çalıştığınız bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Küçük hastalara yardım ettiğiniz oyunda bir çocuk hastanesinde çalışıyorsunuz. Uzman doktor olmaya çabalıyor ve benzersiz hastalıkları tedavi ediyorsunuz. Ayrıca oyunda farklı mini oyunlar oynayabiliyor ve zevkli vakit geçirebiliyorsunuz. Çocukların beğenerek oynayabileceği bir oyun olan Doctor Kids, mutlaka telefonunuzda olması gereken bir oyundur. Çocuklara doktorları sevdirmeyi de başaran oyunda diş ameliyatından kırık düzeltmeye, röntgen çekmeden grip gidermeye kadar tüm hastalıklarla karşılabiliyorsunuz. Sonsuz oyun moduna da sahip olan Doctor Kids'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan Doctor Kids oyununda aynı zamanda ambulans kullanıyor ve acil vakalara yetişmeye çalışıyorsunuz. Zevkli bir doktorculuk oyunu olan Doctor Kids'i mutlaka denemeniz gerekiyor.

Doctor Kids oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Bubadu
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